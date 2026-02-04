Exerciții militare româno-americane în Județul Galați. „Responsabilităţile noastre comune în cadrul NATO”

exercitii militare
MAPN

Forţe şi echipamente ale Armatei SUA au fost dislocate în Poligonul de Instrucţie Smârdan pentru exerciţii de instruire comune cu partenerii români. 

Sabrina Saghin

Acestea reprezintă o „demonstraţie continuă a angajamentului neclintit al Statelor Unite faţă de pacea, securitatea şi stabilitatea regională”.

Potrivit unei informări a Ambasadei SUA, printre echipamentele dislocate au fost cinci tancuri M1A2 SEPV2 Abrams, integrate într-o serie de activităţi comune de instruire, menite să consolideze parteneriatul de apărare dintre SUA şi România.

„Sosirea tancurilor Abrams la Smârdan este o demonstraţie clară a parteneriatului strategic solid dintre SUA şi România", a declarat Michael Dickerson, Însărcinatul cu Afaceri al SUA.

Forțele americane au participat la exerciții comune

Potrivit sursei citate, dislocarea a inclus elemente ale Regimentului 16 Infanterie, care au finalizat, recent, operaţiuni în Poligonul de Instrucţie Novo Selo, Bulgaria, şi care au adus capabilităţi avansate în România, printre echipamentele dislocate fiind cinci tancuri M1A2 SEPV2 Abrams, integrate într-o serie de activităţi comune de instruire, menite să consolideze parteneriatul de apărare dintre SUA şi România.

„Această rotaţie face parte din angajamentul continuu al Armatei SUA de a menţine o prezenţă persistentă şi rotaţională în România, asigurând că forţele militare americane rămân pregătite şi capabile să răspundă oricărei potenţiale crize. Sosirea tancurilor Abrams, împreună cu personalul şi echipamentele de sprijin, subliniază dedicarea Statelor Unite faţă de apărarea colectivă şi interoperabilitatea cu aliaţii NATO.”, menţionează sursa citată.

Conform aceleiaşi surse, instrucţia comună de la Smârdan a oferit „oportunităţi valoroase pentru forţele americane şi române de a-şi îmbunătăţi capabilităţile, de a spori interoperabilitatea şi de a consolida baza de cooperare dintre cele două naţiuni”. 

Activităţile de instruire au inclus proceduri comune de conducere a trupelor americane şi române, exerciţii tactice la nivel de companie (STX) şi exerciţii combinate de trageri cu muniţie reală, pe timp de zi şi de noapte, la nivel de companie, în perioada 29 ianuarie – 4 februarie.

Exercițiile militare consolidează interoperabilitatea

„Sosirea tancurilor Abrams la Smârdan este o demonstraţie clară a parteneriatului strategic solid dintre SUA şi România. Responsabilităţile noastre comune în cadrul NATO ne protejează cetăţenii, ne apără teritoriul şi fac ca Statele Unite şi România să fie mai sigure", a declarat Însărcinatul cu Afaceri al SUA, Michael Dickerson.

Prezenţa continuă a forţelor militare americane în România demonstrează sprijinul constant al Statelor Unite pentru aliaţii săi din NATO şi angajamentul faţă de securitatea regională, se mai arată în comunicatul citat.

Potrivit MApN, activităţile din Poligonul Smârdan, judeţul Galaţi, au inclus exerciţii tactice la nivel de subunitate, proceduri de conducere a forţelor, precum şi trageri cu muniţie reală, executate atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte. 

„Obiectivele de instruire au vizat creşterea nivelului de pregătire, îmbunătăţirea interoperabilităţii şi consolidarea cooperării dintre militarii români şi cei ai Armatei SUA. Astfel de exerciţii se vor desfăşura periodic şi contribuie la menţinerea unui nivel ridicat de pregătire operaţională, precum şi la consolidarea cooperării în cadrul NATO”, precizează MApN.

Sursa: News.ro

