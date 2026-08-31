Seismul a avut loc în apropierea următoarelor oraşe: 33 km sud de Focşani, 77 km sud de Buzău, 79 km est de Sfântu-Gheorghe, 80 km sud de Bârlad, 81 km sud de Bacău şi 95 km est de Braşov, potrivit Agerpres.

În aceeaşi zonă, luni dimineaţa, la ora 07:12, s-a mai produs un seism, cu magnitudinea 3,4, la adâncimea de 98 de kilometri. De altfel, alte trei cutremure slabe, de 2, 2,2 şi 2,5, au mai fost consemnate pe parcursul zilei de luni.

De la începutul lunii august, în România au avut loc 30 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,4 pe Richter.