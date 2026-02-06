Antrenorul își dorește însă „încă o opinie medicală” în ceea ce privește situația sa, astfel că va efectua un control în afara țării.

„Urmărim cu foarte mare atenție evoluția stării medicale a domnului Lucescu. Am discutat constant în această perioadă și l-am vizitat în spital. Pot să vă spun, așa cum ați văzut și în comunicatul oficial al Federației Române de Fotbal, care are la bază și punctul de vedere al domnului Lucescu, că starea lui medicală s-a îmbunătățit. În continuare este internat, nu pentru o problemă gravă, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni. Este sub control medical și așteptăm ca în zilele următoare să fie externat, după care își dorește încă o opinie medicală în ceea ce privește situația sa.

Pot să vă confirm că a avut parte de cel mai înalt nivel de profesionalism din partea medicilor care l-au asistat în această perioadă și, totodată, am simțit că a fost tratat cu foarte multă căldură și empatie”, a spus Burleanu.

„În jurul datei de 20 februarie vom ști exact care este situația”

„În același timp, domnul Lucescu și familia sa își doresc un al doilea punct de vedere, de această dată din afara țării. Astfel, în perioada imediat următoare, domnul Lucescu se va deplasa în străinătate pentru un nou control medical, astfel încât, în jurul datei de 20 februarie, să știm exact care este situația medicală.

Prioritatea numărul unu este starea lui medicală, după care, ca federație, ne dorim ca selecționerul care va sta pe banca tehnică la primul meci din aceste două finale – și ne dorim să fie Mircea Lucescu – să fie la cel mai înalt nivel”, a menționat Burleanu.

„Suntem pregătiți pentru orice scenariu”

Întrebat dacă există un plan B în ceea ce privește banca tehnică a naționalei, șeful FRF a răspuns: „În acest moment suntem pregătiți pentru orice scenariu. Cu siguranță, vom lua o decizie doar după ce vom cunoaște starea medicală a domnului Lucescu, validată atât de medicii din țară, cât și de cei din străinătate”.

„Nu aș vrea să discut despre variante în acest moment, pentru că ar fi incorect față de selecționerul în funcție. Abordarea noastră a fost clară: atât timp cât avem un selecționer pe banca tehnică și avem încredere în atingerea obiectivelor de performanță, mai ales în contextul unei situații medicale, mi s-ar părea incorect să deschidem discuții cu un potențial înlocuitor.

Vă pot asigura, din experiența ultimilor 12 ani, că nu au existat antrenori români care să refuze naționala României atunci când a fost nevoie. Echipa națională va avea pe banca tehnică selecționerul care să o ducă pe România la următorul Campionat Mondial”, a mai spus Burleanu.

Marți, FRF a anunțat că Mircea Lucescu este internat pentru supraveghere medicală, urmând un tratament antibiotic ca urmare a unei infecții subcutanate, evoluția fiind favorabilă.

Forul fotbalistic român a subliniat că nu s-a pus niciodată problema transferului lui Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate.

Naționala României va întâlni Turcia, pe 26 martie, în primul meci din barajul de calificare pentru Campionatul Mondial.