17 persoane au ieşit din clădire sau au fost evacuate de pompieri. Până în prezent, nu au fost identificate victime.

”În jurul orei 12:27 am fost solicitaţi să intervenim în cazul unei deflagraţii, fără incendiu, produsă într-un apartament situat la parterul unui bloc în localitatea Titu. Până la acest moment nu au fost identificate victime”, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dâmboviţa.

În urma exploziei, 10 persoane s-au autoevacuat, iar alte 7 au fost evacuate de echipajele de intervenţie.

Acolo intervin 3 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială pentru intervenţie şi salvare de la înălţimi şi o ambulanţă SMURD.