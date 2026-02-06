“CREDEM ÎMPREUNĂ! Sold out în 20 secunde, toate cele 2.130 de bilete s-au epuizat instant! WOW! Mulţumim! Mergem la Istanbul să ne calificăm în finala play-off-ului”, se arată pe pagina de Facebook Echipa Naţională de Fotbal a României.

La momentul punerii în vânzare a biletelor, 3.700 de oameni se aflau pe site-ul bilete.frf.ro, menţionează federaţia.

Joi, 26 martie, ora 19:00, ora României, tricolorii vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul „Beşiktaş Park”, în semifinala play-off-ului pentru CM.

Pentru fanii români, preţul unui tichet a fost de 145 RON (27 euro), iar locurile sunt repartizate în Peluza Nord.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, şi de câştigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie. Dacă vor obţine biletele la turneul final, tricolorii vor întâlni la turneul final, în faza grupelor, SUA, Paraguay şi Australia.