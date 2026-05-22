Toate cele șapte persoane care se aflau în ascensor în acele momente dramatice au fost audiate. Anchetatorii au cerut și mai multe expertize tehnice.

La ora 10 și 20 de minute liftul a pornit de la etajul opt al clădirii Palatului CFR, cu 7 persoane în cabină - 2 bărbați și 5 femei. Când a ajuns în dreptul etajului 4, liftul a început să cadă în gol. În acel moment ar fi trebuit să intervină sistemele de siguranță. Primul este pe frâna principală de pe troliu, dacă apare o problemă electrică sau o pierdere de comandă, această frână ar trebui să se închidă automat și să împiedice deplasarea necontrolată, ceea ce nu s-ar fi întâmplat. Al doilea este sistemul de urgență prin împănare, un dispozitiv care „simte" dacă cabina coboară prea repede. Acesta este sistemul critic în caz de cădere sau viteză excesivă. Nici acesta nu ar fi funcționat. Cabina liftului s-a oprit abia în tamburii de la baza puțului, care au redus considerabil șocul asupra cabinei și pasagerilor.

Cele șapte persoane au trăit momente de groază în momentul în care au simțit că pică în gol.

Victimă: „În momentul în care am început să cădem în gol nu s-a simțit nimic, nicio frână. Când am ajuns la -1 s-a zguduit tare. S-au deformat și plafonul și podeaua, am căzut unii peste alții"

Luni, același lift a căzut în gol câteva etaje. Atunci sistemele de frânare au funcționat și nimeni nu a pățit nimic. După incidentul de luni, firma care se ocupă de mentenanță celor 14 lifturi din palatul cfr, a făcut o revizie și a înlocuit niște piese.

Lifturile care funcționează în palatul CFR au fost modernizate în anul 2011 și aveau toate avizele de la Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor. Problemele apărute în această săptămână nu au fost însă anunțate la ISCIR de către de responsabilul angajat de ministerul transporturilor.

Radu Dorobanțu, inspector șef ISCIR București: „La prăbușirea liftului nu știu, probabil o defecțiune tehnică, faptul că a căzut atâtea etaje, da. Nefuncționarea frânelor, lifturile au mai multe sisteme de siguranță în cascadă ultimul sistem de siguranță este în puțul liftului, tambur care are rol de a amortiza. Ăsta e rolul lui, să nu moară oameni”.

În urma acestui incident polițiștii au deschis un dosar penal pentru accident de muncă și vătămare corporală din culpă.