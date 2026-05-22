Corespondent Știrile PRO TV: „Deranjat de doi copii care se jucau cu mingea, bărbatul din Agigea ar fi început să se certe cu părinții celor mici.

La un moment dat, situația a degenerat și cei trei s-au luat la bătaie, moment în care bărbatul de 52 de ani ar fi tras cu o armă de tip airsoft de mai multe ori. Unele bile i-au nimerit pe tații celor doi copii.

Vecinul deranjat ar fi distrus și parbrizul autoturismului unuia dintre părinții copiilor.

Un bărbat de 36 de ani a fost rănit și a fost transportat la Spitalul Județean din Constanța pentru îngrijiri medicale.

Bărbatul care a tras cu arma a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și astăzi va fi prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Este acuzat de loviri și alte violențe, amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.”