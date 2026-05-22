Alarma s-a dat la periferia orașului Brăila. Imaginile arată cum vecinii se apropie periculos de foc ca să dea o mână de ajutor. Inițial, încearcă să îi scoată afară pe cei din casă, apoi iau găleți cu apă și extinctoare. În mare grabă, intră și ies de nenumărate ori din clădirea în flăcări, în timp ce perdeaua de fum dens pune stăpânire pe întreaga zonă.

În casă locuiau un bărbat de 58 de ani și mama acestuia, care a fost scoasă din locuință de vecini. Femeia a primit îngrijiri medicale la fața locului, iar apoi a fost transportată la Spitalul de Psihiatrie, pentru că era cunoscută ca având astfel de probleme.

În acest timp, fiul ei a rămas captiv în casa care a căzut pradă flăcărilor. Din păcate, nimeni nu a mai putut să-l salveze. Bărbatul a murit intoxicat cu fum.

Fumul înecăcios a afectat și o vecină de 87 de ani, care a fost transportată la spital.

Ștefan Stoian, purtător de cuvânt ISU Brăila: „Au ars două camere de locuit cu bunurile din interior și acoperișul pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați."

Pompierii spun că incendiul a pornit de la jarul căzut din sobă.