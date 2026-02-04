Pe de altă parte, la o zi după ce i-a anunțat pe români să nu-și facă griji în privința lui, selecționerul naționalei de fotbal s-ar pregăti, totuși, să plece din țară pentru investigații amănunțite.

Luna viitoare, România joacă barajul pentru mondial, cu Turcia, iar Federația ia în calcul numirea unui nou antrenor, în cazul în care starea de sănătate a lui Lucescu rămâne incertă.

Selecționerul naționalei de fotbal ajuns la spital în urmă cu câteva zile.

Corespondent PRO TV: „La Spitalul Universitar de Urgență București, Mircea Lucescu a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru o infecție subcutanată și acum urmează un tratament cu antibiotice. Este sub supravegherea unei echipe medicale complexe care include și cardiologi. Specialiștii de aici îi cunosc situația medicală, pentru că l-au îngrijit și în urmă cu câteva săptămâni, când selecționerul a ajuns în unitatea sanitară din cauza gripei”.

Surse apropiate de lumea fotbalului spun că după externarea de la Spitalul Universitar, Mircea Lucescu ar intenționa să plece în Belgia, pentru mai multe investigații medicale.

Prin intermediul Federației Române de Fotbal, Lucescu a transmis un mesaj din spital.

„Stați liniștiți, sunt bine și nu sunt motive de îngrijorare. E pur și simplu un tratament pe care trebuie să-l urmez sub observație”, a declarat acesta.

Dacă starea sa de sănătate se agravează, Federația se gândește la un nou selecționer. Barajul de Mondial cu Turcia este în martie.

Mutu ar fi de acord să stea pe banca naționalei la Istanbul, iar Hagi se mai gândește.

Miodrag Belodedici, fost internațional: „Ne pare rău de nea Mircea ca are probleme de sănătate și nu e un lucru bun. Nea Mircea dacă era lângă echipă era altceva”.

În vârstă de 80 de ani, Mircea Lucescu este unul dintre cei mai titrați antrenori români. Avea doar 36 de ani când a preluat echipa națională și a calificat-o la Euro. Campion cu Dinamo și Rapid, el a fost primul român care a antrenat-o pe Inter Milano. Lucescu a luat titlul în Turcia atât cu Galatasaray, cât și cu Beșiktaș, iar în Ucraina a fost campion cu Șahtior Donețk și Dinamo Kiev. Lucescu mai are în palmares Supercupa Europei și Cupa UEFA.