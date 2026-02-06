VIDEO. Regina Maxima a Țărilor de Jos a început pregătirea militară în armata olandeză. Anunțul oficial al Casei Regale

Armata olandeză are un nou voluntar de marcă, în contextul în care Țările de Jos încearcă să stimuleze recrutarea militară, pentru a combate temerile tot mai mari legate de pace și securitate în Europa.

Regina Máxima, soția în vârstă de 54 de ani a regelui Willem-Alexander, născută în Argentina, a început săptămâna aceasta pregătirea pentru a deveni membru rezervist al armatei țării sale adoptive, în contextul în care armata olandeză încearcă să stimuleze înrolarea în rândul populației, pe fondul turbulențelor geopolitice și al războiului Rusiei în Ucraina, la marginea estică a Europei. „Deoarece securitatea Olandei nu mai poate fi considerată un lucru de la sine înțeles, Máxima a decis să devină rezervistă”, a anunțat Ministerul Apărării într-un comunicat citat de Associated Press, după ce ea a început antrenamentele, miercuri, 4 februarie. Casa Regală a emis un comunicat în care a afirmat că regina, ”la fel ca mulți alții, dorește să contribuie la această securitate”. Máxima urmează exemplul fiicei sale în armată. Prințesa moștenitoare Amalia, moștenitoarea tronului olandez, a finalizat luna trecută instrucția militară de bază ca rezervistă voluntară în armată. Citește și Percheziții legate de dosarele Epstein. „Cutii” de dovezi au fost ridicate de la Lordul Peter Mandelson

Familiile regale din Europa au tradiția de a se înrola în armată. Acum cinci ani, prințesa Elisabeth, moștenitoarea tronului belgian, s-a înscris pentru un an la școala militară din Bruxelles, pentru a se pregăti pentru îndatoririle sale regale. Tatăl ei, regele Philippe, a frecventat și el Școala Militară Regală din centrul Bruxelles-ului. Viitoarea coaliție guvernamentală olandeză, care urmează să fie învestită la sfârșitul acestei luni, a dezvăluit planurile de a mări efectivul armatei naționale la 122.000 de persoane. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Klaas Meijer, a declarat joi că, în prezent, efectivul este de 80.000 de persoane, incluzând personalul militar, civilii și rezerviștii precum Máxima. El a spus că înrolarea a fost alegerea Máximăi, „dar suntem, desigur, foarte mândri că face acest lucru și sperăm că și alți oameni vor gândi: «Hei, asta e ceva ce aș putea face și eu»”. O serie de fotografii realizate de un fotograf al Ministerului Apărării în momentul în care Máxima a început antrenamentul la o academie militară din orașul Breda au fost publicate miercuri de Casa de Orange. Într-una dintre ele, Máxima, cu ochiul stâng închis, ține un pistol cu ambele mâini în timp ce țintește. În alta, ea se agață de o frânghie în fața unui perete de escaladă. O altă fotografie o arată pe Máxima, desculță, îmbrăcată într-o salopetă verde și ochelari de schi negri, sărind într-o piscină.

Queen Máxima of the Netherlands just enlisted in the Royal Netherlands Army as a reservist.



She explained that she did it to shows her commitment to the security of the Netherlands in increasingly dangerous times.



She says the reservists play a crucial part I national defense pic.twitter.com/Ao0lj6GHEC — Visegrád 24 (@visegrad24) February 6, 2026

Ministerul Apărării afirmă că pregătirea ei va cuprinde „toate componentele militare practice și teoretice necesare pentru a deveni rezervist. Acestea includ rezistența fizică, autoapărarea, tirul, citirea hărților și dreptul militar”. Odată ce regina va fi finalizat pregătirea, i se va acorda gradul de locotenent-colonel și va fi „desfășurată oriunde va fi nevoie”, se arată în comunicatul Casei Regale. Rezerviștii sunt, în general, detașați pentru misiuni în Țările de Jos, dar ocazional au fost trimiși și în străinătate, pe bază voluntară, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Meijer. Țările de Jos nu sunt singurele care încearcă să-și consolideze apărarea pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al rezervelor SUA față de alianța NATO. Noul guvern intenționează să introducă ceea ce numește „contribuția la libertate” pentru cetățeni și întreprinderi, pentru a ajuta la acoperirea cheltuielilor militare în creștere. Legiuitorii din Germania, puterea economică a Europei, au aprobat un plan guvernamental de atragere a mai multor recruți militari, în contextul în care țara încearcă să-și mărească efectivele armatei, pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la amenințarea reprezentată de Rusia. Franța a prezentat în noiembrie un nou program menit să consolideze forțele armate ale țării prin instruirea a mii de voluntari cu vârste cuprinse între 18 și 19 ani. Programul va începe cu 3.000 de voluntari care vor fi selectați vara viitoare și va crește treptat până la 10.000 pe an până în 2030. Franța are ambiția de a ajunge la 50.000 de voluntari pe an până în 2035. La o conferință navală organizată la Paris săptămâna aceasta, șeful marinei olandeze, viceamiralul Harold Liebregs, și omologii săi din Marea Britanie și SUA au vorbit despre succesul înregistrat în stimularea recrutării și păstrării personalului atât de necesar – în parte din cauza preocupărilor crescânde cu privire la amenințările la adresa securității Europei. „S-a întâmplat ceva în Europa. Ne-am luptat cu lipsa de personal timp de câțiva ani, dar acum, pentru prima dată în ultimii ani, vedem că rata de retenție este destul de bună”, a spus Liebregs. „Recrutarea și afluxul sunt, de asemenea, în creștere... Oamenii sunt cu adevărat dispuși să se alăture marinei.” El a atribuit această schimbare, în parte, introducerii unui program care permite voluntarilor să se alăture forțelor armate pentru un an, oferindu-le o primă experiență de serviciu și instruire inițială. În 2025, Danemarca a încercat să crească numărul tinerilor din armată, extinzând pentru prima dată recrutarea obligatorie la femei. Bărbații și femeile pot în continuare să se înroleze voluntar, iar locurile rămase vor fi ocupate printr-o loterie de recrutare neutră din punct de vedere al genului. Iar vecina olandeză, Belgia, tocmai a reactivat două brigăzi militare ca parte a unei inițiative mai ample de consolidare a apărării. Măsurile de recrutare a personalului militar nou vor pune cu siguranță presiune pe bugetele de apărare existente în Europa, deși vor împinge guvernele către o creștere a cheltuielilor NATO, aprobată la summitul de anul trecut. „Este un lucru bun, dar este o cale dificilă”, mai ales pentru că necesită finanțare și alte resurse, a declarat pentru Associated Press generalul în retragere Jean-Paul Paloméros, fost șef al Forțelor Aeriene Franceze, după ce Franța și-a anunțat planurile. „Cu toate acestea, cred că era necesar să se asigure că tinerele generații înțeleg că libertatea și pacea nu sunt de la sine înțelese și nu vin pe gratis.”

Proud of our Queen, who today has started her military training to become a reservist in the Royal Netherlands Army. Which is, of course, the finest branch of our armed forces! 🇳🇱 https://t.co/q5SXdmaoti pic.twitter.com/wC4MUbDYL4 — Klaas Meijer (@klaasm67) February 4, 2026

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Associated Press Etichete: , , , , , Dată publicare: