"Subsemnaţii, membri ai Academiei Române, am luat cunoştinţă din presă despre iniţiativa legislativă a unui grup de parlamentari, intrată în procedura de legiferare la Senat, privind modificarea Legii Academiei Române şi în care este eliminată orice prevedere privitoare la limitarea numărului de mandate", scriu semnatarii apelului.

Adunarea Generală a Academiei Române nu a fost informată şi nici consultată asupra acestei chestiuni, mai spun cei 49 de semnatari.

Membrii Academiei Române, semnatari ai apelului, consideră că orice proiect legislativ care priveşte funcţionarea Academiei Române trebuie discutat întâi în Adunarea Generală a Academiei Române şi solicităm Parlamentului României să nu discute proiectul legislativ în forma actuală.

Semnatari:

Prof. univ. dr. Ştefan Afloroaiei (membru corespondent)

Prof. univ. dr. Dragoş Aligică (membru corespondent)

Acad. Marius Andruh

Prof. univ. dr. Marian Aprodu (membru corespondent)

Prof. univ. dr. Alexandru Babeş (membru corespondent)

Acad. Dorel Banabic

Acad. Viorel Barbu

Prof. univ. dr. Radu Bogdan (membru de onoare)

Prof. univ. dr. Vasile Brînzănescu (membru de onoare)

Acad. Wilhelm Dancă

Prof. univ. dr. Daniel David (membru corespondent)

Prof. univ. dr. Sorin Dăscălescu (membru corespondent)

Prof. univ. dr. Maria Dorobanţu (membru corespondent)

Prof. univ. dr. Mihai Ducea (membru corespondent)

Acad. Ioan Dumitrache

Acad. Mircea Dumitru

Prof. univ. dr. Georgeta Filitti (membru de onoare)

Acad. Dorin Ieşan

Prof. univ. dr. Romiţă Iucu (membru corespondent)

Prof. univ. dr. Viorel Jinga (membru corespondent)

Acad. Florin Gheorghe Filip

Acad. Luiza Flonta

Acad. Mircea Flonta

Acad. Gabriela Marinoschi

Dr. ing. Mihai Mihăilă (membru corespondent)

Prof. univ. dr. Adrian Miroiu (membru corespondent)

Acad. Dumitru Murariu

Acad. Constantin Năstăsescu

Prof. univ. dr. Liviu Ornea (membru corespondent)

Acad. Nicolae Panin

Prof. univ. dr. Vasile Pârvulescu (membru corespondent)

Acad. Ioan-Aurel Pop

Acad. Ion V. Pop

Prof. univ. dr. Dorin Popescu (membru de onoare)

Acad. Octavian Popescu

Prof. univ. dr. Radu Precup (membru corespondent)

Prof. univ. dr. Aurel Răşcanu (membru corespondent)

Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Remete (membru corespondent)

Prof. univ. Dr. Valentina Sandu-Dediu (membru corespondent)

Acad. Cristian Silvestru

Acad. Maya Simionescu

Acad. Ioanel Sinescu

Cerc. şt. I. dr. Dan Timotin (membru corespondent)

Acad. Ioan Tomescu

Acad. Victor Voicu

Prof. univ. dr. Rodica Zafiu (membru corespondent)

Acad. Nicolae Zamfir

Prof. univ. dr. Tudor Zamfirescu (membru de onoare)

Acad. Constantin Zălinescu