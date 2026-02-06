"Subsemnaţii, membri ai Academiei Române, am luat cunoştinţă din presă despre iniţiativa legislativă a unui grup de parlamentari, intrată în procedura de legiferare la Senat, privind modificarea Legii Academiei Române şi în care este eliminată orice prevedere privitoare la limitarea numărului de mandate", scriu semnatarii apelului.
Adunarea Generală a Academiei Române nu a fost informată şi nici consultată asupra acestei chestiuni, mai spun cei 49 de semnatari.
Membrii Academiei Române, semnatari ai apelului, consideră că orice proiect legislativ care priveşte funcţionarea Academiei Române trebuie discutat întâi în Adunarea Generală a Academiei Române şi solicităm Parlamentului României să nu discute proiectul legislativ în forma actuală.
Semnatari:
Prof. univ. dr. Ştefan Afloroaiei (membru corespondent)
Prof. univ. dr. Dragoş Aligică (membru corespondent)
Acad. Marius Andruh
Prof. univ. dr. Marian Aprodu (membru corespondent)
Prof. univ. dr. Alexandru Babeş (membru corespondent)
Acad. Dorel Banabic
Acad. Viorel Barbu
Prof. univ. dr. Radu Bogdan (membru de onoare)
Prof. univ. dr. Vasile Brînzănescu (membru de onoare)
Acad. Wilhelm Dancă
Prof. univ. dr. Daniel David (membru corespondent)
Prof. univ. dr. Sorin Dăscălescu (membru corespondent)
Prof. univ. dr. Maria Dorobanţu (membru corespondent)
Prof. univ. dr. Mihai Ducea (membru corespondent)
Acad. Ioan Dumitrache
Acad. Mircea Dumitru
Prof. univ. dr. Georgeta Filitti (membru de onoare)
Acad. Dorin Ieşan
Prof. univ. dr. Romiţă Iucu (membru corespondent)
Prof. univ. dr. Viorel Jinga (membru corespondent)
Acad. Florin Gheorghe Filip
Acad. Luiza Flonta
Acad. Mircea Flonta
Acad. Gabriela Marinoschi
Dr. ing. Mihai Mihăilă (membru corespondent)
Prof. univ. dr. Adrian Miroiu (membru corespondent)
Acad. Dumitru Murariu
Acad. Constantin Năstăsescu
Prof. univ. dr. Liviu Ornea (membru corespondent)
Acad. Nicolae Panin
Prof. univ. dr. Vasile Pârvulescu (membru corespondent)
Acad. Ioan-Aurel Pop
Acad. Ion V. Pop
Prof. univ. dr. Dorin Popescu (membru de onoare)
Acad. Octavian Popescu
Prof. univ. dr. Radu Precup (membru corespondent)
Prof. univ. dr. Aurel Răşcanu (membru corespondent)
Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Remete (membru corespondent)
Prof. univ. Dr. Valentina Sandu-Dediu (membru corespondent)
Acad. Cristian Silvestru
Acad. Maya Simionescu
Acad. Ioanel Sinescu
Cerc. şt. I. dr. Dan Timotin (membru corespondent)
Acad. Ioan Tomescu
Acad. Victor Voicu
Prof. univ. dr. Rodica Zafiu (membru corespondent)
Acad. Nicolae Zamfir
Prof. univ. dr. Tudor Zamfirescu (membru de onoare)
Acad. Constantin Zălinescu