Preşedinta CAB: Evenimentele din ultimele două săptămâni par coordonate pentru o acaparare a puterii judecătoreşti

Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti a declarat că a convocat conferinţa de presă de joi în contextul ”evenimentelor din ultimele două săptămâni care par coordonate pentru o acaparare a puterii judecătoreşti”.

”Am învăţat că legea nu se schimbă în stradă prin minciuni, denaturări şi manipulare, că legea vine din cunoaştere juridică şi respect pentru cetăţean, nu din nevoia de capitalizare politică şi nici din nevoia de preluare ostilă a unei puteri în stat”, a susţinut ea.

Liana Arsenie a susţinut, joi, în conferinţa de presă organizată de Curtea de Apel Bucureşti, că evenimentele din ultimele două săptămâni par ”coordonate” pentru ”acapararea” puterii judecătoreşti.

”Conferinţa survine în contextul evenimentelor din ultimele două săptămâni care par coordonate pentru o acaparare a puterii judecătoreşti, aşa încât, în virtutea obligaţiei de apărare a independenţei justiţiei, suntem aici pentru a trage atenţia asupra gravităţii situaţiei, pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru ca în lumina celor pe care le vom prezenta, să facem apel la întreaga comunitate media să verifice faptele efective raportate la naraţiunile manipulative şi false”, a transmis Liana Arsenie.

Ea a cerut să fie verificate toate acuzaţiile formulate în această perioadă.

”Totodată, astăzi cerem în mod public tuturor organismelor abilitate din ordinea juridică constituţională a statului român să procedeze la verificarea tuturor acuzaţiilor formulate în această perioadă şi să prezinte public rezultatul acestor verificări. Am învăţat cu toţii, judecători şi procurori, că justiţia se realizează prin Înalta Curte şi prin celelalte instanţe organizate conform legii. Nicio altă autoritate nu se poate erija în deţinător al adevărului absolut şi nici nu poate tranşa chestiuni litigioase de competenţa instanţelor de judecată sau să statueze cu valoare de adevăr personal impus celorlalţi cine este de bună credinţă sau nu ori cine este onest sau nu”, a precizat preşedintele Curţii de Apel Bucureşti.

Liana Arsenie a menţionat că legea nu se schimbă în stradă, prin ”minciuni, denaturări şi manipulare”.

”Am învăţat că legea nu se schimbă în stradă prin minciuni, denaturări şi manipulare, că legea vine din cunoaştere juridică şi respect pentru cetăţean, nu din nevoia de capitalizare politică şi nici din nevoia de preluare ostilă a unei puteri în stat, care mai târziu să fie folosite în interes politic”, a mai afirmat Liana Arsenie.

Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti a explicat că ”mistificarea” cea mai gravă din această serie o reprezintă alegaţiile privind direcţionarea dosarelor prin schimbarea arbitrară a compunerii completurilor.

”Aş începe cu cel mai important şi care a suscitat interesul media, anume cazul Vanghelie, care a avut următorul parcurs: s-a înregistrat la Curtea Apel Bucureşti la data de 4.8.2021. Cealaltă dată pe care o să o vedeţi 7.7.2015 este data înregistrării la instanţa de fond. Compunerea iniţială, pentru că şi aceste chestiuni au suscitat foarte multe discuţii în spaţiul media: judecătorul Voica Valerica, schimbare obiectivă ca urmare a înscrierii şi promovării unui concurs, judecător Gohoreanu Alina, schimbare obiectivă ca urmare a înscrierii şi promovării unui concurs”, a detaliat Liana Arsenie.

Ea a precizat motivele pentru care şi alţi judecători au fost schimbaţi din complet.

”Judecătorul Răileanu Cătălin, schimbare obiectivă ca urmare a solicitării sale de schimbare a parcursului carierei, decizie care a excedat voinţei conducerii Curţii de Apel Bucureşti. Judecător Andreea Ionescu a fost mutată la cealaltă secţie penală din raţiuni de echilibrare a volumului de activitate, dinamica personalului la nivelul Curţii de Apel Bucureşti este foarte mare, volumul de muncă şi complexitatea cauzelor este foarte ridicat. (...) Decizia a fost luată având în vedere faptul că nu se administraseră probe, aşadar nu puteam să vorbim de vreo afectare a principiului continuităţii. Judecător Gargale Anastasia a fost delegată pentru o scurtă perioadă la Curtea de Apel Bucureşti, însă pe fondul restanţelor semnificative în motivarea hotărârilor de la Tribunalul Bucureşti, de unde a fost delegată, s-a impus neprelungirea delegării”, a transmis preşedintele Curţii de Apel Bucureşti.

Liana Arsenie a afirmat că în dosarul Vanghelie termenul de prescripţie s-a împlinit în 2017, cu patru ani înainte ca dosarul să ajungă la Curtea de Apel Bucureşti.

”În final, completul a fost stabil, iar cauza a fost soluţionată în privinţa inculpatului Vanghelie, dispunându-se o singură soluţie de prescripţie a răspunderii penale şi două soluţii de achitare. (...) Termenul general de prescripţie în privinţa infracţiunii de luare de mită s-a împlinit în anul 2017. În cadrul Curţii de Apel Bucureşti în apel dosarul a fost înregistrat în anul 2021. Judecătorii au arătat că, fiind o infracţiune simplă, chiar săvârşită în modalităţi alternative, termenul de prescripţie a curs de la data comiterii, adică din anul 2007, şi s-a împlinit în 2017, cu patru ani înainte de a fi înregistrat dosarul la Curtea de Apel Bucureşti”, a precizat Liana Arsenie.

Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a afirmat, joi, înaintea conferinţei de presă, că susţine afirmaţiile judecătorului Laurenţiu Beşu - care apare în materialul de presă - ea reclamând situaţia ”toxică şi încordată” din instituţie. ”Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare”, a spus judecătorul Raluca Moroşanu.

