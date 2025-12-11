Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”

Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a declarat joi că tribunalele din țară rămân fără judecători pentru că „nu corespund nevoilor sociale” ale candidaților.

„Din păcate, dinamica personalului din cadrul CAB nu se întâmplă să avem toți probleme în același timp. De exemplu, Tribunalul Teleorman are 6 judecători din 20. Dacă puterea executivă va decide să ia aceste diurne, vom rămâne cu 4”, a explicat președinta CAB la conferința de presă.

Redăm mai jos dialogul dintre reporter și președinta Curții de Apel București:

Reporter: De ce nu faceți concursuri?

Liana Nicoleta Arsenie: Sunt organizate. Din păcate, Tribunalul Teleorman, Tribunalul Călărași, Tribunalul Ialomița nu răspund nevoilor de viață socială ale candidaților.

Reporter: La Curtea de Apel București, unde aveți 50 de judecători delegați, delegații și în funcțiile de conducere. De ce nu se fac concursuri, de ce nu faceți transferuri prin Consiliul Superior al Magistraturii și îi lăsați pe acești oameni să fie la mâna președintelui.

Liana Nicoleta Arsenie: Da, este o percepție eronată, pentru că, în primul rând, eu nu pot să dau dispoziție Consiliului Superior al Magistraturii cum să-și exercite atribuțiile și dvs. știți acest lucru. Delegările operează, așa cum v-am spus, cu aceste diurne, și pentru Tribunalul Teleorman și pentru Tribunalul Ilfov, pentru a asigura funcționarea acestor instanțe. Din păcate, Curtea - aspect pe care dumneavoastră nu-l cunoașteți - face o evaluare, pentru că este responsabilitatea președinților de instanțe să facă o evaluare și o repartizare echilibrată și eficientă a personalului pentru gestionarea... Numai puțin, să vă explic. Delegarea...(întreruptă)

Reporter: Vă rog să-mi răspundeți, de ce o pătrime din judecătorii de la Curtea de Apel București în ultimii ani sunt delegați și nu ați cerut CSM-ului să se organizeze mai multe se organizeze mai multe concursuri?

Liana Nicoleta Arsenie: S-a organizat, doamna jurnalist, peste concursul de promovare de anul trecut, unul pentru instanțe defavorizate, printre care și acestea de care vă spun, și nu s-a înscris niciun candidat.

În momentul de față, peste 660 de posturi de judecător (16% din schema necesară) sunt vacante, însă în sistem nu se pot face angajări întrucât concursurile de admitere directă în magistratură sunt blocate, conform unei statistici prezentate marți de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Salariile magistraților

Din totatul celor 5068 de judecători în funcţie, 2315 judecători, reprezentând aproximativ 45%, activează la judecătorii. Salariul net al unui judecător la judecătorie se situează în intervalul 6990 lei/net pentru un judecător stagiar, 10.486 lei/net pentru un judecător de judecătorie în primii ani de carieră şi ajunge, după 20 de ani vechime în funcţie, până la suma de 16.157 lei/net la judecătorie.

La instanţele şi parchetele superioare, spre exemplu, un judecător de curte de apel sau un procuror de la parchetul de pe lângă curtea de apel, are un venit net de 16.309 lei şi poate ajunge, după 20 de ani vechime în funcţie, la maxim 20.345 lei/net. La nivelul curţilor de apel activează 930 de judecători, respectiv aproximativ 18% din totalul judecătorilor în funcţie, a transmis CSM în luna iulie.

Un procuror stagiar a primit în luna septembrie, în medie, un salariu net între 5.776 și 6.373 lei, un procuror cu experiență între 3 și 5 ani câștigă între 9.202 și 10.516 lei net, iar un procuror cu o vechime de peste 20 de ani ajunge până la 17.490 lei net (venituri fără sporuri).

Spre comparație, în septembrie, conform INS, câştigul salarial mediu net a fost 5443 lei, în creştere cu 56 lei (+1,0%) față de luna august 2025.

Ședință fără precent la CAB

A fost pentru prima dată când Curtea de Apel Bucureşti a organizat o asemenea conferinţă de presă, în urma documentarului despre justiție publicat de Recorder. În documentarul Recorder apar mai mulţi procurori şi judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curţii de Apel Bucureşti schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obţine decizii favorabile unor persoane acuzate de corupţie.

Printre dosarele analizate sunt cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci şi Puiu Popoviciu.

După apariţia materialului jurnalistic, Curtea de Apel Bucureşti a lansat, miercuri, un atac virulent la adresa judecătorului Ionel Laurenţiu Beşu, care apare în documentarul Recorder, sugerând că acesta ar fi fost ofiţer la serviciul secret "Doi şi-un sfert", fără să aducă însă dovezi, ci doar citând articole din presă.

