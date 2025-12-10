Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”

În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.

O analiză șocantă în care foști și actuali magistrați vorbesc despre presiuni în Justiție, despre blocarea unor dosare și despre cauzele care duc uneori la soluții controversate în cazuri importante.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că lucrează la un raport și i-a invitat pe magistrați să îi scrie direct despre aceste probleme.

Ionel Laurențiu Beșu, judecător Tribunalul București: „Această stare, de fapt, nu poate să continue. Chiar cred că situația la care s-a ajuns e mult prea gravă ca să nu vorbească nimeni despre ea”.

Crin Bologa, fost procuror: „Mulți colegi, procurori și judecători mi-au relatat că multe lucruri nu sunt la locul lor în Justiția românească. M-au sunat de parcă cereau ajutor, spunându-mi că starea de fapt din Justiție nu mai poate continua”.

Jurnaliștii de la Recorder au convins mai mulți judecători și procurori să vorbească asumat sau sub protecția anonimatului despre sistemul judiciar.

Mărturiile scot la lumină motivele pentru care marile dosare de corupție s-au finalizat cu achitări, după condamnări răsunătoare în prima instanță sau chiar după decizii definitive în care politicieni si oameni de afaceri influenți au ajuns la închisoare.

Ionel Laurențiu Beșu, judecător Tribunalul București: „Aceste înlocuiri ale membrilor titulari de completuri se realizează fără o justificare obiectivă, logică, de bun simț. Dacă schimbi în mod frecvent un judecător și cercetarea se reia de fiecare dată, prelungești și ajungi în situația în care să constați că termenul de prescripție s-a împlinit”.

Judecător Andrea Chiș, fost membru CSM: „Există, din păcate, judecători și procurori care sunt un fel de cal troian. Ei, cunoscând toate amănuntele pot să facă mult mai mult rău decât ar putea să facă un politician din exterior”.

Jurnaliștii de la Recorder vorbesc pe larg în documentar și despre actuala șefă a instanței supreme, Lia Savonea, care a fost președinta Curții de Apel București și a Consiliului Superior al Magistraturii.

Ionel Laurențiu Beșu, judecător Tribunalul București: „Doamna Savonea este percepută ca fiind lider absolut al sistemului și are sub control CSM-ul, inspecția judiciară, secția specială a magistraților”.

Iată cum a răspuns șefa ÎCCJ:

Lia Savonea: „Este o continuă campanie de delegitimare a unor lideri din justiție folosind "anonimi" și alegații cu pretenții de adevăr. Chestiunea e puțin mai complexă și o voi gândi bine, trebuie să documentez și eu ce e acolo și nu pot ieși cu reacții care ar putea fi catalogate, având în vedere poziția mea. Dar lucrurile nu pot fi lăsate așa, nici nu vreau să legitimez o zonă care practica un tip de "ambiguu"”.

Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, el însuși procuror, vorbește despre blazare printre colegii săi.

Procuror Claudiu Sandu, vicepreședinte CSM: „Am transformat procedura penală într-o chestiune extrem de formalistă. Orice virgulă, orice poate constitui motiv de a restitui cauza, de a anula probe, de a distruge dosarul, de a tergiversa ani de zile”.

Actuali și foști procurori DNA vorbesc și despre diminuarea luptei împotriva corupției în mandatul actualului șef Marius Voineag, despre care afirmă că i-ar controla excesiv pe subordonați.

În replică, Marius Voineag recunoaște că sistemul judiciar are probleme, dar spune că acestea nu vor fi rezolvate prin demonizarea fără argumente a șefului DNA.

Marius Voineag, procuror-șef DNA: „Cer ca pozițiile și reacțiile publice raportate la instituție sau la persoana mea să fie bazate pe aspecte obiective, nu pe speculații sau insinuări, cu atât mai mult cu cât unele provin aparent din interiorul sistemului de justiție sau sunt ale unor persoane care au făcut parte din sistemul judiciar. Resping folosirea DNA în demersuri care au de-a face fie cu plătirea unor polițe, fie cu discreditarea sistemului de justiție în ansamblul său, fără a ne uita aplicat la diferite probleme și a diferenția felul în care funcționează diferite instituții”.

Șefii Curții de Apel București califică drept denigratoare afirmațiile judecătorului Beșu, adăugând că independența nu poate fi apărată de cei care o subminează. Oficialii Inspecției Judiciare și ai Consiliului Superior al Magistraturii nu au avut deocamdată nicio reacție la dezvăluirile jurnaliștilor de la Recorder. Iar ministrul Justiției susține că dezvăluirile din documentar pot fi verificate exclusiv de Inspecția Judiciară și CSM.

„Soluția la problemele ridicate este tot în interiorul sistemului de justiție”, a reacționat și președintele Nicușor Dan. El a spus că a început să lucreze la un raport cu datele despre problemele din sistemul de justiție și i-a invitat pe magistrați să îi scrie direct despre problemele cu care se confruntă. Trebuie o asumare în interiorul profesiei pentru a aduce justiția acolo unde și-o doresc românii.

Curtea de Apel București se revoltă

Curtea de Apel București (CAB) a reacționat după documentarul Recorder, însă nu pentru a răspunde la întrebarea dacă Justiția este sau nu capturată, ci pentru a-l critica public pe unul dintre judecătorii intervievați, care a vorbit despre problemele din sistem.

Judecătorul vizat este Laurențiu Beșu, delegat de la Giurgiu la Curtea de Apel București.

Conducerea instanței susține că declarațiile sale sunt denigratoare și nu reflectă realitatea faptică.

Curtea de Apel sugerează că declarațiile lui Laurențiu Beșu nu ar fi întâmplătoare, menționând că acesta a activat anterior în serviciul de informații al Ministerului de Interne.

În plus, instanța solicită declanșarea unei cercetări disciplinare în cazul judecătorului.

„Justiția nu poate fi apărată prin minciună, iar independența ei nu poate fi invocată de cei care o subminează”, precizează Curtea de Apel București, în comunicat, subliniind că „afirmațiile publice ale unui judecător, Beşu Ionel Laurenţiu, sunt grav denaturate și contrazise de documente oficiale și de proceduri legale clare”.

Curtea de Apel București afirmă că delegarea judecătorului Beșu nu a fost prelungită exclusiv din motive profesionale și susține că acesta încearcă „o mistificare periculoasă a adevărului”.

„Independența justiției nu poate fi transformată într-un paravan pentru agende personale și nici într-un instrument de intimidare instituțională. Justiția nu este captivă, dar devine vulnerabilă atunci când minciuna este prezentată drept curaj, iar suspiciunea organizată este ambalată ca avertisment public. Orice verificare trebuie făcută de instituțiile abilitate, pe bază de probe și proceduri, nu prin presiune mediatică și narațiuni manipulative. Acesta este singurul drum compatibil cu statul de drept. Cazul domnului judecător nu este despre curaj, ci despre rescrierea convenabilă a unor fapte clare și despre folosirea spațiului public pentru a pune presiune pe instituții. Justiția nu se apără prin insinuări și nici prin scenarii construite strategic, ci prin adevăr și proceduri legale”, se mai arată în comunicatul CAB.

