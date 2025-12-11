CAB a sesizat CSM, CSAT și CNSAS în cazul judecătorului Beșu, pentru verificarea activității sale în „Doi și-un sfert”

11-12-2025 | 13:02
conferinta cab
Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Președintele Curții de Apel București, Liana Arsenie, a anunțat că, în cazul judecătorului Laurențiu Beșu, au fost sesizate Inspecția Judiciară, CSM, CSAT și CNSAS privind activitatea sa anterioară în „Doi și-un sfert”.

 

Aura Trif

Liana Arseni a afirmat, joi, în conferinţa de presă, că în cazul judecătorului Laurenţiu Beşu au fost sesizate Inspecţia Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

”În ceea ce priveşte aspectul sensibil al compatibilităţii exercitării funcţiei de judecător raportat la activităţile derulate anterior şi necunoscute în slujba unei structuri de informaţii cunoscute sub denumirea de «doi şi un sfert», menţionăm că am hotărât sesizarea Inspecţiei Judiciare, a CSM, CSAT şi CNSAS şi aşteptăm rezultatul verificărilor”, a precizat preşedintele Curţii de Apel Bucureşti.

Laurenţiu Beşu a reacţionat, pentru Euronews, după ce Curtea de Apel Bucureşti l-a acuzat de minciună pentru că, în trecut, ar fi fost ofiţer de informaţii la aşa-numita direcţie ”Doi şi un sfert”.

Magistratul a afirmat că informaţia era publică, iar acum Curtea de Apel se răzbună pentru că el a îndrăznit să vorbească despre problemele din justiţie.

Radu Marinescu
Radu Marinescu reacționează la scandalul din Justiție: Problemele semnalate trebuie investigate prompt de cei cu competență

”Ca să lămuresc şi parcursul meu profesional, acesta a fost tot timpul public, nu a fost secret, a fost publicat pe site-ul Judecătoriei Feteşti, instanţa la care am început cariera de magistrat. Eu am terminat Liceul militar de la Ploieşti, apoi am urmat cursul Academiei de Poliţie. Am fost ofiţer la Inspectoratul de Poliţie al judeţului Giurgiu între 2001 şi 2006. Apoi între 2006 şi 2011 am fost ofiţer la Serviciul Judeţean de Informaţii Giurgiu. Aceste informaţii au fost tot timpul publice”, a declarat el pentru Euronews.

Curtea de Apel Bucureşti a reacţionat, miercuri, după investigaţia Recorder şi a transmis că ”afirmaţiile publice ale unui judecător, Beşu Ionel Laurenţiu, sunt grav denaturate şi contrazise de documente oficiale şi de proceduri legale clare”. ”Independenţa justiţiei nu poate fi transformată într-un paravan pentru agende personale şi nici într-un instrument de intimidare instituţională”, au transmis reprezentanţii instanţei, anunţând că vor cere verificarea tuturor aspectelor din materialul jurnalistic.

O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”

