În cadrul unei declarații făcute înaintea reuniunii de vineri din Muntenegru dintre liderii UE și omologii lor din Balcanii de Vest, Rama și-a exprimat frustrarea față de ritmul lent al procesului de aderare.

„Când a căzut zidul [din Berlin], [Helmut Kohl] nu le-a spus germanilor din Est: «Acum aveți 35 de capitole de parcurs înainte să fim împreună», a spus Rama, potrivit Euroactiv.

Albania a depus cererea de aderare la UE în 2009 și este țară candidată din 2014, dar a demarat negocierile oficiale de aderare abia în 2022.

Joi, un document franco-german a prezentat modalități de a menține țările din Balcanii de Vest mai strâns implicate în UE înainte de aderarea deplină.

Rama a salutat documentul, afirmând că acesta a contribuit la avansarea negocierilor, dar i-a îndemnat pe Friedrich Merz, cancelarul german, și pe Emmanuel Macron, președintele francez, să „fie mai mult ca Kohl și Mitterrand” – doi dintre predecesorii lor.

El a avertizat, de asemenea, că UE nu trebuie să se comporte ca un părinte indiferent.

„Nu le spui copiilor: «Rămâneți la vecini până când sunteți gata să veniți să mâncați cu noi»”, a spus Rama.

„Pentru că atunci unul dintre copii ajunge să se împrietenească cu bandele rusești din cartier. Altui copil încep să-i placă păpușile chinezești”, a glumit el. „Nu, îi ții pe copii toți împreună.”

Rama a fost recent în centrul atenției în țara sa, pe fondul protestelor legate de un proiect de dezvoltare asociat cu Donald Trump într-o zonă naturală protejată. Marți, președintele Consiliului European, António Costa, a refuzat să comenteze direct controversa, dar a menționat că Tirana „este așteptată să-și alinieze legislația de mediu pe deplin la acquis-ul european, la fel ca în alte domenii”.

În timp ce Muntenegru speră să încheie în curând negocierile cu UE, Rama s-a arătat dispus să adere la blocul comunitar în condiții mai puțin favorabile pentru a accelera procesul. Albania își propusese inițial anul 2030 ca an al unei posibile aderări, dar vineri, Rama a respins speculațiile privind calendarul.

„Există trei lucruri pe care nu le poți prevedea: Dumnezeu, sexul și UE”, a spus el, după ce a fost întrebat când ar putea adera Albania la UE.