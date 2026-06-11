O femeie, pasageră într-o mașină, a fost rănită după ce a primit un pumn care se îndrepta spre iubitul ei.

Totul ar fi plecat de la un claxon și o neînțelegere. Incidentul s-a petrecut pe Calea Victoriei, undeva la sfârșitul lunii mai, seara, în jurul orei 23.

Șoferul era împreună cu iubita lui în trafic, iubitul femeii claxona șoferul autoturismului din fața lui pe Calea Victoriei. Pe stradă, în aceeași zonă erau mai multe persoane, printre care și un grup de bărbați care aveau pahare cu băutură în mâini și care au crezut că nervii bărbatului de la volan îi vizează.

Supărat, unul dintre ei a aruncat conținutul paharului prin geamul deschis chiar în mașina bărbatului. Șoferul și iubita lui au coborât, iar scandalul a trecut rapid de la vorbe la lovituri.

Rebeca Savu- Victima: ”Eu m-am dat jos ca să încerc să opresc conflictul, moment în care băiatul care m-a agresat a venit spre mine și m-a lovit cu pumnul aici la nas și la sinusuri”.

Victima, în vârstă de 28 de ani, povestește că bărbaţii din grupul agresorului nu se mai aflau acolo la sosirea polițiștilor. Agenții au pornit pe urmele lor.

Rebeca Savu- Victima: ”Am fost și eu chemată să identific pe doi dintre ei și ulterior a fost găsit și agresorul. M-am panicat când am dat cu mâna și am văzut sânge”.

Femeia a fost transportată de urgență la spitalul Colțea din Capitală, iar mai apoi a avut nevoie de 14 zile de îngrijiri medicale.

Cătălina Toma - purtător de cuvânt Poliția Capitalei: ”În urma unui conflict spontan, ar fi agresat-o fizic pe femeie, provocându-i leziuni la nivelul feței. Un echipaj medical i-a acordat primele îngrijiri, ulterior fiind transportată la o unitate spitalicească”.

Pe numele agresorului a fost deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe iar acesta se află acum sub control judiciar.