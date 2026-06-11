Inelul din aur, ornamentat cu un grup de diamante, a fost descoperit în satul Wormington, din comitatul Gloucestershire, de către Stuart Jones, în noiembrie 2024, scrie BBC.

Jones, în vârstă de 42 de ani, a declarat că a fost „copleșit de bucurie” după ce a găsit inelul împodobit cu opt diamante. El va împărți suma obținută din vânzare cu proprietarul terenului.

Piesa este estimată la între 15.000 și 20.000 de lire sterline și va fi scoasă la licitație de casa Noonans of Mayfair pe 23 iunie.

Jones practică detectarea metalelor de mai mulți ani, însă a spus că nu mai explorase niciodată zona Wormington, aflată la aproximativ șase kilometri de localitatea Broadway. Descoperirea a fost făcută spre finalul unei zile de căutări care durase aproape șapte ore.

„Eram în culmea fericirii”, a povestit el. „Toți cei din jur mă felicitau și făceau fotografii în timp ce țineam inelul în mână.”

În momentul în care a scos inelul din pământ, unul dintre diamante s-a desprins și i-a căzut în palmă. A observat, de asemenea, că mai lipsea o piatră prețioasă.

Cum mai încercase în trecut să caute aur prin spălarea sedimentelor, Jones a adunat pământul din jurul locului unde găsise inelul și l-a dus acasă pentru a-l spăla și cerne. Astfel a reușit să găsească și diamantul lipsă.

„Îl consider descoperirea vieții mele”, a spus el despre inel. „Ca mulți detectoriști, am visat întotdeauna să găsesc ceva cu adevărat special, dar nu mi-am imaginat niciodată că voi descoperi un obiect de o asemenea importanță.”

O piesă „foarte rară”

Inelul a fost examinat de specialiști ai Muzeului Britanic și de Laura Smith, expert în bijuterii la casa de licitații Noonans.

Potrivit acesteia, piesa este caracteristică stilului epocii, când „inelele impunătoare erau create pentru a impresiona chiar și de la distanță”.

„Acest inel are o montură în formă de floare, alcătuită dintr-un grup de opt diamante tăiate în stil hogback, ceea ce este foarte rar, deși două dintre pietre sunt desprinse”, a explicat Smith.

Ea a adăugat că analiza a arătat că inelul este realizat din aur de 19,2 carate, standardul exact de puritate stabilit de regele englez Edward I în anul 1300.