Câte locuri noi de muncă a creat AI-ul în România. CEO: „E o zonă care va genera oportunități de carieră”

În timp ce unii angajați văd în avansul inteligenței artificiale o oportunitate, ceilalți se tem că vor rămâne șomeri. Însă locurile de muncă nu vor dispărea, spun specialiștii în resurse umane, ci se vor transforma.

Trebuie doar să ținem pasul cu schimbările. Pe de altă parte, unele companii din străinătate, care au renunțat la tot în favoarea roboților, caută să angajeze din nou oameni.

Așa cum se întâmplă deja de mai multă vreme în străinătate, și piața muncii din România intră în era inteligenței artificiale.

Companiile descoperă avantajele tehnologiei și încep să investească în cursuri prin care angajații să învețe să folosească acest instrument.

Potrivit unui studiu recent, inteligența artificială a generat în România 450 de locuri noi de muncă.

Dragoș Gheban, CEO-ul unui portal de cariere: „E o zonă care va genera oportunități de carieră. Preocuparea ar trebui să fie cum îmi dezvolt în continuare competențele în zona inteligenței artificiale, nu neapărat că mâine rămân fără job ca urmare a acestei tehnologii. Aceea dintre ei care investesc și se dezvoltă în zona asta vor avea un atu.”

Totuși, pentru o parte dintre români, viitorul pare nesigur, iar teama că un robot le-ar putea lua locul la birou se acutizează pe măsură ce tehnologia e tot mai prezentă.

Mădălina Uceanu, specialist în resurse umane: „Teama cred că vine de la discursul public legat de înlocuirea oamenilor cu roboți. Nu cred că ne îndreptăm neapărat într-acolo. Este înlocuirea unei părți din activitatea pe care o facem cu roboți. A unor activități repetitive, în care avem de-a face doar cu operarea de date sau inputul de date în diverse sisteme. Astea sunt lucruri pe care AI-ul le face cu mare ușurință. Când e vorba de a face ceva mai sofisticat, este nevoie de intervenția umană.”

Alin Popescu, specialist în tehnologii: „E foarte important să ne vedem profesia sau meseria ca pe un trenuleț cu vagoane. Vagoanele astea sunt anumite abilități pe care le avem și pe care le punem în valoare în momentul în care ne facem treaba. Unele dintre aceste vagoane ar putea fi înlocuite de inteligența artificială, altele nu. Real vorbind, n-o să vină inteligența artificială să ne înlocuiască cu totul, tot trenulețul ăsta.”

În fața inteligenței artificiale, cele mai vulnerabile sunt meseriile în care se lucrează cu date, operator call-center sau programator, de pildă.

Însă, oamenii nu pot fi înlocuiți cu totul nici măcar aici. Există deja companii care, după ce au concediat mare parte dintre angajați, și-au dat seama că, de fapt, clienții nu erau în totalitate mulțumiți de interacțiunea cu roboții.

Așa că au apelat din nou la oameni.

Pe de altă parte, o prognoză realizată de Forumul Economic Internațional arată că inteligența artificială va atinge mai greu meserii precum agent de vânzări, meseriaș, curier și lucrător în agricultură.

