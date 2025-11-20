Premieră în justiție. Trei foști militari sunt condamnați după ce au refuzat să se prezinte la un exercițiu NATO

Premieră în justiția militară. Trei foști militari din Divizionul de Nave Purtătoare de Artilerie Brăila au fost găsiți vinovați de insubordonare.

În urmă cu trei ani, ei ar fi refuzat nejustificat să participe la un exercițiu NATO cu o navă maritimă hidrografică. Inculpații, cu vârste cuprinse între 28 de ani și 43, ar fi invocat motive personale, inclusiv că ar avea rău de mare, probleme de sănătate sau familiale.

Judecătorul Tribunalului Militar București le-a stabilit celor trei pedepse de 6 luni de închisoare, însă a decis să le amâne aplicarea.

Cei trei inculpați nu au putut fi contactați de Știrile PRO TV pentru a comenta sentința. Aceasta poate fi atacată la Curtea Militară de Apel, fie de foștii militari, fie de procurori.

