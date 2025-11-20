Premieră în justiție. Trei foști militari sunt condamnați după ce au refuzat să se prezinte la un exercițiu NATO

Stiri actuale
20-11-2025 | 14:25
×
Codul embed a fost copiat

Premieră în justiția militară. Trei foști militari din Divizionul de Nave Purtătoare de Artilerie Brăila au fost găsiți vinovați de insubordonare.

autor
Ovidiu Oanță

În urmă cu trei ani, ei ar fi refuzat nejustificat să participe la un exercițiu NATO cu o navă maritimă hidrografică. Inculpații, cu vârste cuprinse între 28 de ani și 43, ar fi invocat motive personale, inclusiv că ar avea rău de mare, probleme de sănătate sau familiale.

Judecătorul Tribunalului Militar București le-a stabilit celor trei pedepse de 6 luni de închisoare, însă a decis să le amâne aplicarea.

Cei trei inculpați nu au putut fi contactați de Știrile PRO TV pentru a comenta sentința. Aceasta poate fi atacată la Curtea Militară de Apel, fie de foștii militari, fie de procurori.

Sursa: Pro TV

Etichete: inchisoare, militari, inchis, judecatori,

Dată publicare: 20-11-2025 13:26

Articol recomandat de sport.ro
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Citește și...
Aliatul NATO care a anunțat că nu trimite mai mulți soldați în România. Statul român caută să umple golul lăsat de americani
Stiri actuale
Aliatul NATO care a anunțat că nu trimite mai mulți soldați în România. Statul român caută să umple golul lăsat de americani

Parisul își va suplimenta numărul de militari din țara noastră numai la cererea NATO.

ANIMAȚIE cu accidentul din Capitală, unde patru femei au fost spulberate într-o stație de autobuz. La volan era un polițist
Stiri actuale
ANIMAȚIE cu accidentul din Capitală, unde patru femei au fost spulberate într-o stație de autobuz. La volan era un polițist

Un accident înfiorător s-a petrecut marți dimineață în București. Patru femei care așteptau autobuzul în cartierul Militari au fost spulberate de mașina unui polițist aflat în timpul liber.

20 de militari turci au murit în accidentul aviatic din Georgia. Aeronava s-a dezintegrat în timpul căderii
Stiri externe
20 de militari turci au murit în accidentul aviatic din Georgia. Aeronava s-a dezintegrat în timpul căderii

20 de militari turci au murit în urma prăbuşirii unui avion cargo militar turc marţi în estul Georgiei, a anunţat miercuri Ministerul Apărării din Turcia, informează AFP.

 

Recomandări
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea
Stiri actuale
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea

Judecătorii CCR au amânat termenul de judecată pentru mărirea taxelor locale și auto pe data 4 februarie 2026, astfel că acestea nu pot crește de la începutul anului viitor.

Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu
Stiri actuale
Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu

Averea lui Iohannis este vizată de sechestru, în procesul deschis de ANAF legat de casa dobândită ilegal în Sibiu. Fiscul a cerut măsuri asiguratorii pentru bunurile deținute de Klaus și Carmen Iohannis.

Reforma pensiilor magistraților stă în avizul CSM. Executivul mai are doar o săptămână să bifeze jalonul PNRR
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților stă în avizul CSM. Executivul mai are doar o săptămână să bifeze jalonul PNRR

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților urmează să fie transmis joi către CSM pentru aviz.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 20 Noiembrie 2025

03:32:14

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28