Prefectul Capitalei, despre scăpările de gaze de pe Calea Rahovei: ”Cu siguranţă sunt probleme şi în multe alte locuri”

25-10-2025 | 21:43
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a afirmat, după ce Distrigaz Sud a anunţat că a detectat scăpări de gaze în zona Calea Rahovei, că sunt probleme, ”cu siguranţă”, şi în „multe alte locuri”.

Cristian Matei

Recent, Distrigaz a precizat că nu a putut relua alimentarea cu gaze pentru toți clienții întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţia de utilizare individuală sau comună aparţinând clienţilor respectivi.

În acest context, prefectul Capitalei a fost întrebat, sâmbătă, ce se poate face în această situaţie ţinând cont şi de faptul că vremea se răceşte şi că oamenii vor porni căldura în oraş, iar lucrurile par destul de complicate.

Cu siguranţă sunt probleme şi în multe alte locuri. Acum, evident, nu trebuie să facem o isterie în masă din chestia asta, nu trebuie să ne panicăm, că nu rezolvăm nimic, dar cu siguranţă trebuie să stăm aşezaţi la masă şi să analizăm toate procedurile lor şi ce se poate face mai bine. Deci nu pot să vă zic concret în momentul ăsta ce se poate face, dar o să vorbesc cu ei (n. red. cu reprezentanţii Distrigaz) să vedem ce se poate face”, a spus prefectul la Digi24, potrivit News.ro.

El a subliniat însă că, în opinia sa, ar trebui făcute verificări „atât individuale, cât şi pe traseul de gaze până la furrnizorii finali”.

„Adică toată lumea trebuie verificată, dar în acelaşi timp toată lumea trebuie să fie atentă. Toţi trebuie să ne facem treaba. Şi autorităţile, şi cetăţenii, şi companiile.. De axenplu, cetăţenii trebuie să se asigure că au revizia făcută la gaze, cea obligatorie, aceea la doi ani. La fel, Distrigaz trebuie să se asigure că verifică toate ţevile acelea de gaze, că nu ne trezim că unele sunt ruginite şi au scăpări sau că unele sunt prin acelaşi traseu cu altele.. ” a avertizat prefectul Capitalei.

Nistor a adăugat că „probabil” ne putem aştepta la cifre similare şi la restul utilizatorilor de gaze naturale, referindu-se la recenta situaţie prezentată de Distrigaz în privinţa scăpărilor de gaze de la blocuri din zona Calea Rahovei.

„Acum putem preveni asta, cetăţenii pot preveni asta chemând o firmă să le facă revizie dacă nu a fost făcută, chiar să le facă verificări preventive. Distrigaz la fel, din punctul meu de vedere, trebuie să fie un pic mai atent şi să încerce inclusiv să prevină eventuale scurgeri dacă ar şti că în anumite zone ţevile poate nu mai sunt la calitatea dorită şi poate ar avea probleme”, a precizat Andrei Nistor.

În legătură cu stadiul anchetei propriu-zise în cazul exploziei din 17 octombrie din cartierul Rahova, prefectul a spus că, deocamdată, nu are detalii suplimentare despre acest subiect şi probabil nici nu va avea până când ancheta nu va fi finalizată.

„Zilele trecute, când a apărut ştirea despre acel raport de preliminar, eu am vorbit cu cei de la INSEMEX şi am spus că nu există acest raport, inclusiv ei au infirmat acest lucru. Înţeleg că toată lumea îşi doreşte să afle cât mai repede ce s-a întâmplat şi cine este vinovatul, pe bună dreptate, cred că toţi ne dorim asta. Dincolo de a şti cine a greşit, să ştim ce s-a greşit şi cum putem face mai bine data viitoare, ce putem verifica la alte locaţii, dar acel raport va mai dura cu siguranţă. Înţeleg că poate dura inclusiv luni de zile ca să fie făcut amănunţit”, a mai spus prefectul Capitalei.

Sursa: News.ro

