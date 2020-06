Povestea impresionantă a singurei eleve de la țară cu media 10 la Evaluarea Națională. ”Cititul e ca respiratul pentru mine”

Maria Elisabeta Baltag, de la școala profesională din localitatea ieșeană Cozmești, este singura elevă din mediul rural care a obținut media 10 la Evaluarea Națională. Nu a făcut meditații, este olimpică și își dă banii de dulciuri pe cărți.

Maria este o mână de om, o pierzi cu uşurinţă într-un grup de elevi de clasa a V-a, iar la prima vedere ai zice că este timiditatea întruchipată, scrie Ziarul de Iași.

Îşi strânge umerii şi mâinile, iar în banca din una dintre clasele de la Şcoala Profesională Cozmeşti unde a studiat pare şi mai mică.

Se deschide însă dintr-o dată când vorbeşte despre şcoală, despre pasiunile sale, lectura şi fotografia, iar bărbia şi-o ridică când vorbeşte despre olimpiadele la care a participat şi premiile pe care le-a obţinut.

Abia atunci realizezi că în spatele rezultatelor ei se află multă perseverenţă, ambiţie şi muncă.

Maria şi-a planificat viaţa ca un om mare, chiar dacă abia a terminat clasa a VIII-a. Vrea să studieze mai departe la un profil real pentru ca mai apoi opţiunile sale pentru facultate să fie mai multe.

„Aş vrea să dau la profilul Matematică-Informatică fie la Colegiul Naţional, fie la Colegiul «Mihai Eminescu». Mai departe nu ştiu exact ce voi face, însă am considerat că îmi va fi mai uşor să trec de la un profil real către unul uman decât invers“, explică eleva.

Medii de 10 în fiecare an și olimpică la Matematică, Chimie, Fiică și Limba Română

În ceea ce priveşte pregătirea pentru Evaluarea Naţională, Maria spune că nu pot fi obţinute rezultate foarte bune fără o muncă constantă şi că nu se poate învăţa pentru 10 doar într-un singur semestru.

„A fost o muncă constantă şi nu am aşteptat să învăţ pe ultima sută de metri. Am învăţat mai mult anul acesta, e drept, şi am avut susţinerea profesorilor. M-au ajutat mult profesorii şi am lucrat foarte mult cu dumnealor, s-au implicat, dar secretul, ca să zic aşa, este munca constantă“.

Iar munca ei din anii anteriori se vede în mediile de 10 pe care le-a obţinut în fiecare an, dar şi rezultatele foarte bune la competiţiile şcolare.

Maria a participat atât la competiţii de Matematică, Fizică şi Chimie, dar şi la Limba română.

„Am mers în fiecare an la Concursul «Olimpic pentru o zi» la Matematică, unde am obţinut premii şi menţiuni, anul trecut am obţinut o menţiune la etapa naţională la concursul de fizică şi chimie Impuls Perpetuum, iar anul acesta m-am calificat la etapa naţională a concursului de Limba română «Universul cunoaşterii prin lectură», dar nu s-a mai ţinut“, explică Maria.

Pe viitor, speră să aducă premii colegiilor din Iaşi, însă nu ştie încă ce liceu va alege. Oscilează între Colegiul Naţional şi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“, dar ştie că vrea un profil real.

Când nu a rezolvat exerciţii la Matematică sau Limba română, Maria s-a afundat tot printre cărţi.

Toți banii pe care îi strânge se duc pe cărți

Explică zâmbind că îi place foarte mult să citească şi râde chiar că e dependentă de lectură.

„Îmi place foarte mult să citesc. E ca şi respiratul pentru mine. Am citit multe dintre cărţile lui Jules Verne, Charles Dickens, iar acum vreau să recitesc seria Harry Potter“, afirmă Maria.

Mama sa, cadru didactic, povesteşte cum aproape fiecare bănuţ pe care fiica ei îl strânge se duce pe cărţi.

Nu se uită către hăinuţe frumoase şi se abţine chiar şi de la dulciuri.

„Îmi spune, mama, pot să îmi iau cărţi de banii ăştia. Nu se uită după haine sau alte lucruri“, spune zâmbind mama copilei.

Pe lângă lectură, atunci când reuşeşte să se dezlipească de paginile cărţilor, îi place să facă fotografii artistice în natură.

Fata spune cu amărăciune că, deşi fotografia este una dintre pasiunile sale, încă nu are un aparat.

Reuşeşte însă să surprindă imaginile care îi plac cu telefonul până când va reuşi să strângă bani pentru aparatul mult dorit.

Pasiunea sa pentru fotografie a făcut-o să se viseze, pe viitor, ca jurnalist, însă ştie că până acolo este posibil să se întâlnească cu multe alte vise, iar cariera sa s-ar putea să fie cu totul alta.