Rata de colectare a acestor vechituri care ne umplu casele a crescut în ultimii ani. Însă tot suntem departe de ținta impusă de Uniunea Europeană.

Poșta Română este singura instituție care are filiale nu doar în orașe, ci și în cele mai izolate comunități rurale.

Dacă aveți un fier de călcat, un mixer, un uscător de păr sau încărcătoare vechi de care nu mai aveți nevoie, le puteți lăsa în sediile poștei, în cutiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor electrice. Primele recipiente au fost deja montate în București, Brașov și Constanța.

Băiat: „Din păcate, am păstrat prea multe și s-au adunat.”

Băiat: „Lângă sertarul cu pungi le ținem.”

Aproape 4.700 de oficii poștale din țară vor fi dotate cu recipiente speciale pentru colectarea acestor deșeuri. Predarea este gratuită, iar ideea este simplă: să nu mai ținem electronicele defecte prin sertare și să le ducem acolo unde pot fi reciclate.

Valentin Ștefan, directorul Poștei Române: „În prima jumătate a anului 2027, ar trebui să avem o acoperire națională. Noi am conștientizat această problemă acum mai mulți ani când am făcut curat în propriile oficii poștale și ne-am dat seama că am strâns peste 100 de tone de electrocasnice vechi.”

Colectarea acestor deșeuri electrice mici rămâne însă o problemă, iar România riscă sancțiuni dacă nu atinge țintele impuse la nivel european.

Roxana Puia, director de comunicare la asociația Environ: „Suntem departe de a ne atinge obiectivul impus de Uniunea Europeană de 65% colectare și reciclare a echipamentelor electrice.”

În paralel, Guvernul a renunțat la un plan care ar fi putut extinde punctele de returnare a ambalajelor cu garanție. Școlile, universitățile și instituțiile publice au fost scoase din proiect.

Radu Pop, expert tehnic Ecoteca: „De exemplu, zonele rurale unde s-ar putea ca între școală și primul magazin să fie o distanță considerabilă. Era bun încă un echipament amplasat în apropiere. Dacă era și o prevedere legală, poate dă mai mult curaj unor primari, spre exemplu, ca să se implice mai mult.”

Ministerul Mediului a transmis într-un mesaj pentru Știrile Pro TV că prevederea a fost eliminată pentru ca proiectul să se concentreze deocamdată pe reglementarea garanțiilor nerevendicate.