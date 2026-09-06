Misiunea pompierilor s-a dovedit a fi extrem de dificilă din cauză că în zonă nu sunt hidranți și nici rețea de apă curentă.

Probleme sunt și în județele Bihor și Vâlcea, unde hectare întregi au ars. În județul Mehedinți, un incendiu de vegetație uscată s-a apropiat periculos de mult de satul Celnata. Localnicii au sărit să stingă flăcările care au ajuns inclusiv la o biserică abandonată.

Localnic: „Dacă nu ai apă, nu faci nimic. Stai și te uiți cum arde tot. Pompierii se luptă de două ore și nu au apă, rămaseră fără apă.”

Antonia Trușcă – primar comuna Husnicioara: „În primă fază incendiul nu părea atât de mare, am înțeles că un cetățean în curtea sa a dat foc să ardă gunoaiele și de aici toată tragedia.”

Focul a fost înțețit de vântul care a suflat cu putere și seceta din ultimele luni. Din cauză că în zonă nu sunt hidranți ori rețea de apă curentă, misiunea pompierilor a fost foarte dificilă.

Pagubele sunt importante.

Localnic: „Aici a fost o fânărie, casa nouă e ars acoperișul tot, ce am încercat cu pompierii să mai salvăm casa bătrânească.”

Mai multe persoane în vârstă, cu probleme de deplasare, au fost evacuate preventiv.

Localnică: „Ne făcurăm bagaju', actele, să ne punem în mașină și să plecăm. Ne văităm de animalele astea, că nu avem ce să facem.”

Probleme sunt și în județul Bihor. Aproape 50 de hectare de pădure și vegetație uscată au ars ieri într-o localitate din apropiere de Beiuș. 5 echipaje de pompieri, ajutate de voluntari, s-au luptat cu flăcările în condiții de vânt puternic. În acest caz, nu sunt case afectate ori victime.

Și pompierii din Vâlcea s-au luptat ore bune cu un incendiu izbucnit într-un fond forestier, pe traseul Balota. A fost ridicată o dronă, pentru a vedea locul exact unde arde. Astfel, au fost descoperite două focare diferite, pe o suprafață de aproximativ un hectar. Militarii au folosit un tractor special pentru a ajunge în zonă. Până la lăsarea întunericului, incendiul nu a fost localizat. Misiunea va fi reluată duminică.