Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar echipele de salvare au fost mobilizate pentru gestionarea situației.

„În această seară, pompierii militari bihoreni au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un salon situat la etajul I al Spitalului de Psihiatrie din localitatea Ştei, în urma unui apel primit prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112. La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta la două saltele dintr-un salon. Până la sosirea forţelor de intervenţie, 53 de persoane s-au autoevacuat. Având în vedere specificul situaţiei, la ora 22:13 a fost activat Planul Roşu de Intervenţie”, a informat ISU Bihor.

La locul incendiului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 2 autoscări, o ambulanţă SMURD şi unsprezece echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi SMURD Oradea.

„Incendiul a fost lichidat, însă întregul etaj I al clădirii a fost inundat cu fum, pompierii procedând la ventilarea spaţiilor. Echipajele de intervenţie au efectuat verificări şi la etajul II al clădirii. În total, 116 persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat de la cele două etaje ale clădirii. Din fericire, nu au fost înregistrate victime”, a precizat sursa citată.

​În prezent, echipajele de intervenție procedează la ventilarea spațiilor clădirii pentru eliminarea fumului.