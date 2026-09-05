„Accident rutier, urmat de un incendiu, pe raza localităţii Fântâna Mare. Evenimentul a fost anunţat la 112 în jurul orei 06:00. Au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere, cu accesorii pentru descarcerare, şi o ambulanţă SMURD”, informează ISU Suceava, scrie News.ro.

La sosirea echipajelor, a fost identificat un autoturism care s-a lovit de un cap de pod, iar în urma impactullui maşina a luat foc şi ardea generalizat.

„După localizarea flăcărilor, în interiorul autoturismului au fost identificate două victime carbonizate”, precizează ISU Suceava.