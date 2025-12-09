Pompierii intervin cu roboți pe Valea Oltului. Circulația rămâne închisă până miercuri. „Sunt vizibile scăpări de gaz”

Potrivit Poliţiei, la nodul rutier A1 - DN 7 Boiţa, traficul este deviat spre DN 1 Veştem - Braşov.

"Conform datelor transmise de ISU Vâlcea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, traficul rutier pe DN 7 Valea Oltului rămâne închis până mâine dimineaţă, accesul autovehiculelor fiind interzis pe tronsonul Boiţa - Judeţul Vâlcea. Măsura a fost luată pentru prevenirea oricăror incidente care ar putea pune în pericol siguranţa participanţilor la trafic. Vă rugăm să respectaţi indicaţiile poliţiştilor care dirijează circulaţia şi să manifestaţi prudenţă şi atenţie în conducere", transmit reprezentanţii IPJ Sibiu.

Poliţiştii recomandă conducătorilor auto să opteze pentru rute ocolitoare, respectiv:

- DN 7 - DN 67 (Budeşti) - Târgu Jiu;

- DN 7 - DN 64 Drăgăşani - judeţul Olt;

- DN 7 - DN 7CC (Călimăneşti);

- DN 7 - DJ 658 / DC18 (Bujoreni).

- Sibiu - DN 1 - Braşov.

Traficul rutier pe drumul naţional DN 7 este blocat de marţi după-amiază pe ambele sensuri, la ieşirea din staţiunea Călimăneşti către Sibiu, kilometrul 200+080, pentru a permite intervenţia pompierilor la o autocisternă încărcată cu GPL la care au fost constatate scăpări de gaze, în zonă fiind transmis şi un mesaj RO-ALERT.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea, pentru a gestiona situaţia, la faţa locului au fost trimise echipaje de pompieri de la Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de stingere şi intervenţie rapidă şi o autospecială CBRN.

"Sunt vizibile scăpări de gaz din autocisternă. S-a creat un perimetru de siguranţă pe o rază de 200 de metri şi se acţionează cu jet pulverizat asupra părţii superioare a cisternei", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru.

De asemenea, la faţa locului se află şi pompierii voluntari din Călimăneşti, echipaje ale poliţiei rutiere, precum şi un echipaj de la Drumurile Naţionale, iar pentru transvazarea gazului, autorităţile au solicitat o cisternă şi o autospecială cu roboţi.

