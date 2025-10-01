Polițiștii caută un hoț surprins când fura dintr-o mașină neîncuiată în Oradea

Polițiștii orădeni sunt pe urmele unui individ surprins de o cameră de supraveghere în timp ce fura dintr-o mașină.

În imagini se vede cum individul se apropie de autoturismul parcat și încearcă ușa din partea șoferului, care, spre norocul lui, era descuiată.

Suspectul a luat ce s-a putut, iar apoi și-a văzut de drum. Proprietarul mașinii a postat imaginile pe o rețea de socializare și a făcut plângere la poliție.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru furt calificat. În timp ce încearcă să-l găsească pe făptaș, le atrag atenția cetățenilor să-și încuie vehiculele, chiar dacă lipsesc doar câteva minute.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













