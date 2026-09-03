Va fi o lună interesantă. Luna va începe pe 7 septembrie, iar influența ei va dura până în 7 octombrie. Va continua sfera conflictuală cu care ne-am obișnuit anul acesta. Luna aceasta are o particularitate. Se dublează toate influențeșe din Feng Shui. Tema fiecărui element din cele 12 din zodiac se va trata. Ce nu am tratat la timp, luna aceasta se va agrava.

Vom vedea pe cineva din familie, care nu era foarte vizibil, va ajunge brusc în centrul atenției. Este o răbufnire. Se adună lucruri. Luna septembrie mai vine cu o rezolvare de oridin divin sau uman. Va fi o intervenție care va echilibra lucrurile.

Se vor naște copii foarte inteligenți. Mamele care urmează să nască în perioada apropiată vor aduce pe lume copii „supraviețuitori naturali”.

Horoscopul chinezesc pentru luna septembrie 2026

Șobolan

Cei născuți în an de Șobolan luna aceasta vor dori să evite regulile. Nu le va plăcea tot ce înseamnă etichetă. Tradițional, s-ar putea să apară niște scântei cu autoritățile, cu șeful, dar luna le aduce o sclipire în ochi, o parte de farmec.

Așadar, folosiți, de exemplu, dacă vă oprește domnul polițist, în loc să dați cu pumnul, dați cu sclipirea din ochi. Dați cu zâmbet și se vor rezolva lucrurile, chiar și cu șeful sau cu orice tip de autoritate. Poate sunteți la școală. Zâmbiți. Încercați să fiți foarte, foarte calmi și atunci lucrurile se vor rezolva. Carisma personală este amplificată luna aceasta.

Bivol

Ei bine, luna îi prinde pe cei născuți în Bivol într-o idilă care s-ar putea să apară într-un context, într-o adunare de prieteni. Poate chiar mai merg într-o micro-minivacanță întârziată, dar atenție. S-ar putea să fie acea idilă care le împiedică munca.

Să nu mai fie atât de preocupați de muncă, pentru că vor sta și vor visa. Nu vor mai fi la fel de concentrați. Este păcat, pentru că vor lăsa toate treburile importante în umbră.

Tigru

Luna aceasta vor visa foarte mult. Au planuri foarte mari, au niște proiecte pe care ar trebui să le accelereze, doar că vor sta și vor visa la cum va fi când se va termina proiectul, cum va fi când vor culege roadele.

Încă nu se întâmplă toate acestea. Încă nu a venit momentul. Așadar, mesajul pentru această lună este: nu mai visați, acționați!

Iepure

Pentru copii, începutul școlii poate adduce o perioadă mai agitată și o nevoie mai mare de mobilizare.

Luna nu este neapărat una dintre cele mai favorabile pentru Iepuri, deoarece Iepurele și Cocoșul se află într-o relație de conflict. Această influență îi poate determina însă să iasă dintr-o perioadă de stagnare și să facă schimbările necesare pentru a merge mai departe. Dacă până acum s-au simțit blocați, luna aceasta poate aduce deblocări și progres, chiar dacă perioada vine cu schimbări și agitație.

Poate să apară și să vină o perioadă de deblocări pentru ei, dacă s-au simțit stagnanți, dar școala s-ar putea să-i dea un pic peste cap. Reînceperea școlii îi poate încetini, după vacanța care a trecut. Trebuie să se mobilizeze și va fi o lună bună, dar cu schimbări și cu agitație.

Dragon

Pentru cei născuți în an de Dragon, vestea este bună. O să se simtă mai bine începând cu 7 septembrie.

Dragonii au una dintre cele mai bune luni din an. De fapt, sunt printre cele mai favorizate semne de anul acesta, iar luna dublează această influență.

Ieșiți mai mult în față, străluciți la maximum, acceptați toate proiectele care vin spre voi. Luna aduce foarte multă vizibilitate, iar pentru cei de acasă este la fel. Dacă vin proiecte către voi, dați-le curs. Nu vă retrageți, pentru că luna vă poate aduce și o promovare. Este, așadar, o lună foarte bună, una dintre cele mai bune luni din acest an.

În plus, și Cocoșul vă place în mod deosebit, fiind perechea Dragonului, așa că dați curs invitațiilor venite din partea Cocoșului. Este o lună foarte bună.

Șarpe

Cei născuți în an de Șarpe vor sta foarte bine financiar. Poate apărea un venit neașteptat dintr-un proiect comun.

Dacă au început o lucrare comună cu cineva sau dacă s-au asociat la timp, luna aceasta le va aduce niște venituri neașteptate, destul de substanțiale, destul de bune. Așadar, și pentru Șarpe este o lună foarte bună.

Cal

Nu este cea mai bună veste, pentru că ei oricum, în tot anul, sunt cumva mai blocați. Sunt și penalizați. Asta înseamnă că, dacă nu s-au ținut de un anumit program, anul vine și scoate cartonașul roșu.

Iar luna aceasta, mai mult ca de obicei, dacă nu vor rezolva o anumită problemă sau un anumit proiect, îi va bloca complet.

Așadar, luna aceasta, cei născuți în an de Cal, dacă nu rezolvă niște probleme lăsate în urmă și dacă tot așteaptă să se rezolve de la sine, nu se va întâmpla. Trebuie să ia taurul de coarne, să facă ceva.

„Vorba dulce mult aduce.” Dacă, de exemplu, aveți vreun dosar undeva sau aveți o neînțelegere, nu încercați să agitați lucrurile. Vorbiți frumos, încercați să vă controlați cât mai mult și se va rezolva, dar doar așa.

Capră

Pentru cei născuți în an de Capră, luna aceasta trebuie rezolvat ceea ce a rămas neterminat, altfel lucrurile se vor acutiza. Este tema recurentă a anului și se amplifică acum. Nu trebuie lăsate lucrurile neterminate.

Dacă cineva vrea să-și facă o schimbare de look, este în regulă. Este foarte susținută, însă mare atenție la specialistul ales. Nu trebuie mers la specialiști găsiți pur și simplu pe internet. Este important să fie verificate înainte recenziile, reputația și toate aceste lucruri, pentru că s-ar putea să apară surprize neplăcute.

Trebuie verificate și diplomele, pentru că pot exista diplome falsificate sau doar vorbe. Este important să fie verificate acreditările acelui specialist.

În aceste condiții, se poate face orice schimbare de aspect, iar perioada este foarte bună pentru acest lucru.

Cocoș

Este anul Cocoșului, dar nu este neapărat luna lor cea mai bună, chiar dacă este o lună de Cocoș.

Luna septembrie este luna Cocoșului de Foc, iar pentru ei vine cu o trezire la realitate, cu niște breaking news care s-ar putea să-i agite foarte tare.

Sfatul este să nu se agite, pentru că s-ar putea să îi afecteze emoțional și chiar să le afecteze ficatul. De ce să se agite când, oricum, nu pot schimba lucrurile foarte mult?

Mai bine să mai aștepte un pic să se rezolve. De multe ori, este posibil ca luna aceasta să facă din țânțar armăsar, pentru că vine această influență care umflă situația mai mult decât este cazul. Exact așa se și numește această influență: agitatorul.

Câine

Lucrurile se așază pentru ei, se stabilizează. Vor apărea venituri din niște investiții pe care le-au făcut până acum.

Așadar, pentru ei este o lună importantă. Dacă au avut acele investiții bănoase, dar care erau de lungă durată, nu rapide, a venit momentul să încaseze.

Mistreț

Este o lună pentru familie. Se vor întoarce la tradiție, voluntar. Dacă Șobolanilor nu le-a plăcut ideea de tradiție, de cutume, de așezare și de reguli, ei bine, Mistreții vor căuta acest lucru. Se vor întoarce la familie, vor petrece mai mult timp cu familia, se vor întoarce la rădăcini.

S-ar putea să-și caute o bunică, să-și facă genealogia. Aceasta va fi tema generală a lunii.

Ce zodie ești în zodiacul chinezesc

Pentru a afla ce zodie ești în zodiacul chinezesc în funcție de anul nașterii, trebuie să verifici ciclul de 12 ani al zodiacului chinezesc și să identifici animalul asociat cu anul tău de naștere. Iată o listă cu ani și animalele corespunzătoare:

· Șobolan: 2008, 1996, 1984, 1972, etc.

· Bivol: 2009, 1997, 1985, 1973, etc.

· Tigru: 2010, 1998, 1986, 1974, etc.

· Iepure: 2011, 1999, 1987, 1975, etc.

· Dragon: 2012, 2000, 1988, 1976, etc.

· Șarpe: 2013, 2001, 1989, 1977, etc.

· Cal: 2014, 2002, 1990, 1978, etc.

· Capră: 2015, 2003, 1991, 1979, etc.

· Maimuță: 2016, 2004, 1992, 1980, etc.

· Cocoș: 2017, 2005, 1993, 1981, etc.

· Câine: 2018, 2006, 1994, 1982, etc.

· Porc: 2019, 2007, 1995, 1983, etc.