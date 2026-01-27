Nu și-a dat seama însă de pericol și a intrat în apele umflate de șuvoaie. Hidrologii au emis un cod portocaliu de inundații în mai multe județe, iar autoritățile sunt în alertă.

În Dolj, un tânăr de 19 ani a încercat să traverseze râul Desnățui, fără să-și dea seama cât de repede a crescut nivelul apei. A fost surprins de viitură, iar pompierii au intervenit într-o cursă contracronometru pentru a-l salva.

Localitățile cele mai afectate de inundații

În localitatea Grecești, oamenii au început să ridice diguri improvizate, în încercarea disperată de a opri viitura. Aici, autoritățile rămân în alertă, în condițiile în care ploile continuă. 3.000 de saci au fost puși de-a lungul sectorului inundat.

Tot în Dolj, ploile din ultimele două zile au blocat complet și drumul județean din zona localității Pielești. În doar câteva ore, apa a ajuns la 70 de centimetri, iar circulația a fost închisă.

Pentru localnici situația este gravă. Oamenii nu mai pot folosi mașinile și, în cazul unor urgențe, sunt nevoiți să se deplaseze pe jos, prin apă.

Și în Drobeta Turnu-Severin, mai multe gospodării sunt inundate. Iar în Maramureș, pirotehniștii au detonat sloiurile de gheață de pe râul Lăpuș. Râul a înghețat după ce, săptămâna trecută, temperaturile au scăzut până la minus 16 grade. Apoi, vremea s-a încălzit și de pe maluri au început să se desprindă sloiuri mari de gheață, care blochează cursul apei.

Probleme sunt și în Bistrița-Năsăud. Autoritățile au încercat să spargă de pe margine, cu un utilaj, bucățile mari de gheață formate pe râul Ilișua. Cei care au gospodăriile aproape de mal se tem că ar putea fi inundați.

Și pe râul Arieș, în județul Alba, este stare de alertă, iar echipele de intervenție rămân în zonă.

