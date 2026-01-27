Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, marţi, noi avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii, valabile până miercuri, pe râuri din 13 judeţe.



Potrivit hidrologilor, în intervalul 27 ianuarie, ora 12:00 - 28 ianuarie, ora 12:00, va fi valabil un Cod portocaliu de viituri rapide, creşteri importante de debite şi de niveluri, ca urmare a propagării sau influenţei evoluţiei formaţiunilor de gheaţă, şi posibile depăşiri ale Cotelor de apărare, pe cursuri de apă din judeţele Maramureş, Gorj, Mehedinţi şi Dolj.



De asemenea, un Cod galben de inundaţii este instituit pentru perioada 27 ianuarie, ora 12:00 - 28 ianuarie, ora 00:00 şi afectează anumite sectoare de râuri din judeţele: Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Hunedoara, Arad, Mureş, Caraş-Severin, Timiş, Mehedinţi, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeş şi Olt.

