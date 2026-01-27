"Suntem angajaţi să ne asigurăm că devenim tot mai rezilienţi şi mai independenţi pe diverse fronturi", a declarat purtătoarea de cuvânt a CE, Paula Pinho, la conferinţa de presă zilnică a instituţiei.



Ea a amintit că UE a reuşit deja să reducă dependenţa de importurile de combustibili fosili din Rusia şi a afirmat că "această dependenţă se observă şi în alte domenii, precum apărarea sau materiile prime critice".



"Suntem angajaţi, cu siguranţă, să facem tot ce este necesar pentru a reduce această dependenţă, pentru a reduce această expunere", a declarat Pinho.



Astfel, Paula Pinho a amintit că preşedinta CE, Ursula von der Leyen, a anunţat că va prezenta în curând o nouă strategie de securitate, "în special strategia pentru Arctic care trebuie, de asemenea, luată în considerare în acest context".



"Reunim, într-adevăr, o serie de măsuri cu un obiectiv care este, sub deviza independenţei europene, acela de a garanta că toţi putem, cu adevărat, pe diversele fronturi, să asigurăm această independenţă treptată", a concluzionat purtătoarea de cuvânt a CE.



Aceste declaraţii sunt un răspuns la o întrebare referitoare la afirmaţiile făcute luni de secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-o audiere în cadrul Parlamentului European.



"Dacă cineva crede aici, o dată în plus, că Uniunea Europeană sau Europa în ansamblul său se poate apăra fără Statele Unite, să continue să viseze. Nu se poate. Nu putem", a declarat Mark Rutte.



Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice a susţinut în faţa membrilor Parlamentului European că "avem nevoie unii de alţii" pentru că, "în primul rând, şi SUA au nevoie de NATO".

