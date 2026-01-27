„Nu mergea în linie dreaptă şi s-a dus pe contrasens, ceea ce am putea specula că a adormit, că a fost obosit, a făcut o depăşire nu chiar la limită, adică avea timp clar să revină pe banda din dreapta, doar că la un moment dat a virat maşina către stânga. Uşor, câte puţin, dar a virat şi s-a dus direct către tir, ceea ce înseamnă că s-a întâmplat ceva foarte special în interiorul microbuzului”, a declarat, marţi, la Digi24, Titi Aur.

Ce ipoteze are fostul pilot de curse

Fostul pilot de curse, specialist în conducere defensivă, afirmă că o variantă ar putea fi că şoferului i s-a făcut rău chiar în acel moment, ipoteza să fi adormit la volan nefiind plauzibilă, în contextul în care tocmai făcuse o depăşire.

În opinia lui Titi Aur, o altă variantă privind cauzele accidentului ar putea fi „o distragere” la care a fost atent, lucru care li se întâmplă, în general, şoferilor cu multă experienţă, care fac curse lungi şi care consideră că, „dacă tot au făcut mii de depăşiri, ce mai contează o depăşire?”

„A considerat că a terminat de făcut depăşirea şi, între timp, sau a intrat într-o discuție sau într-o polemică cu cineva din microbuz sau s-a uitat în telefon, deci o distragere puternică, încât n-a mai ţinut cont că maşina virează către stânga, dar a fost atât de evident că s-a dus drept către acel tir sau, în fine, fară să încerce să evite, încât cred că starea şoferului a fost de inconştienţă, în sensul că i s-a făcut rău sau era atent la altceva, pentru că un şofer care se uită înainte şi care e atent la drum nu are cum să se ducă aşa către stânga şi să intre în tir. Un om normal nu are cum să facă asta. Dar ancheta va decide, noi putem doar să comentăm, să ne dăm cu părerea, doar ancheta va hotărî până la urmă pentru că se va face probabil autopsie şi se va vedea dacă şoferul a avut o problemă medicală în acel timp sau dacă e o distragere e şi mai greu de demonstrat”, a explicat Titi Aur.

Impactul nu ar fi putut fi evitat

Potrivit specialistului în conducere defensivă, accidentul nu ar fi putut fi evitat, în condiţiile în care timpul de reflex al unui om normal, sănătos şi atent este de o secundă şi jumătate din momentul în care se întâmplă ceva în faţă până când acţionează frâna sau trage de volan.

„Dacă ar fi să cronometrăm din momentul în care a fost evident că microbuzul se duce către tir, practic, şoferul tirului nu avea timp să facă ceva sau oricât ar fi făcut şi dacă avea începutul de reacţie tot nu ar fi putut evita. Oricum, nu este vinovat legal, circula pe dreapta legal, dar nici măcar moral nu ar fi putut să evite, din punctul meu de vedere, atât cât am văzut din imagini”, a spus Titi Aur.

Fostul pilot de curse a precizat că accidentul demonstrează, încă o dată, că maşina „este o armă”, că dacă este scăpată de sub control produce victime, exact ca orice armă şi, în cazul de faţă, „din păcate, multe victime”.

Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a făcut o depăşire, însă în loc să reintre pe banda sa mers, autovehiculul s-a dus către stânga, într-un timp foarte scurt, intrând direct într-un tir.

Microbuzul implicat în accident transporta suporteri greci ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu. Ei se îndreptau spre Franţa, unde urmau să participe la meciul cu Olympique Lyon din Liga Europa.

