„Mai degrabă decât să prelungim 'NEW START', ar trebui să le cerem experţilor noştri nucleari să lucreze la un nou tratat (...) care să poată avea o durată lungă”, a postat preşedintele american pe Truth Social, calificând acordul existent drept „prost negociat (în timpul mandatului lui Barack Obama) şi încălcat grosolan” relatează AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

Tratatul New START a expirat joi, marcat un moment de cotitură în istoria controlului armamentului de după Războiul Rece şi amplificând temerile privind proliferarea nucleară. Trump, deşi pledase frecvent pentru controlul armelor, nu comentase anterior expirarea.

Washingtonul doreşte implicarea Chinei în viitoarele discuţii, dar Beijingul a exclus această posibilitate. „Capacităţile nucleare ale Chinei sunt la o scară total diferită şi ea nu va participa la negocieri în acest stadiu”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE chinez, Lin Jian, adăugând totuşi că tratatul este „de o importanţă capitală pentru păstrarea stabilităţii strategice mondiale”.