Evenimentul a avut loc pe 5 decembrie, când bărbatul a mers la tutungeria sa obișnuită pentru a-și încerca norocul la jocurile răzuibile, una dintre pasiunile sale. Primul bilet cumpărat i-a adus un câștig de 200 de euro. Entuziasmat, bărbatul a ales să mai cumpere două bilete: un Mega Mots Croisés și un Millionaire, Le Figaro.

„Un gest îndrăzneț care a fost imediat răsplătit cu un mic câștig de 20 de euro la Mega Mots Croisés. Însă adevărata surpriză urma să vină”, a transmis La Française des Jeux (FDJ) pe 2 februarie, pe site-ul său oficial. La răzuirea biletului Millionaire, Régis a descoperit jackpotul mult visat: 1 milion de euro.

„Suspansul a fost mare, iar la ultimul bilet răzuibil am realizat incredibilul: am câștigat 1 milion de euro”, a povestit câștigătorul. „După șocul inițial, bucuria a fost imensă și am împărtășit acest moment cu familia mea.”

Bărbatul spune că primul plan este o vacanță alături de cei dragi, pentru a se bucura de acest moment special.

Potrivit FDJ, doar anul trecut au fost înregistrați 189 de milionari în Franța datorită jocurilor de noroc de tip răzuibil și extragerilor, ceea ce înseamnă, în medie, un nou milionar la fiecare două zile.