Individul a fost prins de un salvamontist în plin elan creator.

Bărbatul l-a filmat şi a depus o sesizare la poliţie. Amorezul nu a părut să înţeleagă ce a greşit! Cert este că a ajuns motiv de glume, pe internet.

Bărbatul desena o inimă uriașă pe o stâncă, atunci când salvamontistul l-a văzut și a oprit să îi atragă atenția că nu e bine ce face şi că va anunța forțele de ordine.

Reacția amorezului a fost să îşi continue desenul. Dar cel care l-a filmat s-a ţinut de cuvânt şi a depus o sesizare la Poliţie.

Octavian Iancu, purtătorul de cuvânt al IPJ ARGEȘ: "Au fost informați reprezentanții Gărzii de Mediu Argeș, fiind demarate, în comun, verificări de identificare a persoanei bănuite de comiterea faptei."

Alexandru Vîjan, comisar-șef Garda de Mediu Argeș: "Având în vedere că acolo este o arie protejată se poate aplica o sancțiune cu amendă de la 3000 la 6000, persoane fizice, 25000-50000 persoane juridice".

Contravenția comisă de bărbatul care vopsea stâncile este aceea că nu a respectat planul de management și regulamentul unei arii naturale protejate.

Imaginile cu individul care desenează pe stânci au fost postate și pe o rețea socială. Au stârnit un val de reacții, unele sunt ironice, iar în altele se cere pedepsirea lui.

Până acum în această zonă, nimeni nu a mai fost amendat pentru așa ceva, pentru că făptașii trebuie prinși în flagrant, ca să fie sancţionaţi, spun comisarii Gărzii de Mediu. Adela Dădu este ghid de turism de peste 20 de ani și este de părere că doar amenzile repetate i-ar putea ajuta pe unii să înţeleagă ce şi unde au greșit.

Adela Dădu, ghid de turism: ”Nu este singurul, nici pe departe. Din păcate, mi-e tare teamă că mâine poate fi altul prins. Fenomenul nu este oprit.”

Și în orașe, obiceiul de a mâzgăli pereții şi a scrijeli pe băncile ori copacii este des întâlnit și stârnește indignare.

În acest caz, făptașii pot fi acuzați de distrugere.