Platformele publice, inclusiv Ghișeul.ro și SEAP, indisponibile până pe 17 februarie. Sistemul CNAS este și el cu probleme

Sute de utilizatori care au vrut să-și achite datoriile au fost întâmpinați cu mesajul „s-a format o coadă la ghișeul virtual” și au fost rugați să încerce mai târziu.

„Ne cerem scuze, momentan aplicația nu este disponibilă!” sau s-a format o coadă pe ghișeul.ro.

Așa au fost întâmpinați utilizatorii care au încercat să se conecteze la Ghișeul.ro.

De altfel, și alte sisteme IT publice, gestionate de Autoritatea pentru Digitalizarea României, precum Sistemul Electronic de Achiziții Publice, SEAP, ROeID și portalul e-Guvernare, au fost afectate din cauza unor fluctuații de curent.

Dragoș Cristian Vlad - președinte ADR: „Dintr-un incident aparent banal, fluctuații de curent, s-a produs un efect de domino. În aceste centre de date o fluctuație de curent a creat o problemă tehnică care ulterior s-a propagat și la alte echipamente critice de infrastructură. Un echipament de protecție de tip UPS a cedat și automat la schimbări de faze, a trecut pe altă fază, echipamentele s-au restartat”.

Cristi Dumitrescu: „Nu doar pe mine, pe toată lumea afectează având în vedere că indiferent dacă sunt ofertanți sau contractanți în relația de achiziții publice, nimeni nu poate accesa. Autoritățile nu pot depune solicitări de achiziții, iar eventualii ofertanți nu le văd, nu pot răspunde”.

Procedurile de achiziții publice cu data limită de depunere 11 și 12 februarie, au fost amânate până pe 13 februarie.

Între timp la Serviciul Taxe și impozite al Primăriei Sectorului 2, oamenii veneau să-și rezolve problemele.

Reporter: „Folosiți ghișeul.ro de obicei?”

Persoană: „Da, îl folosesc, dar de data asta a trebuit să vin să plătesc personal”.

Persoană: „Chiar îl folosesc, plătesc prin telefon, plătesc gaze, lumina, impozite la casă”.

Potrivit Autorității pentru Digitalizarea României, instituția care le administrează, nu au fost afectate datele utilizatorilor.

Sistemele IT publice gestionate de Autoritatea pentru Digitalizarea României sunt in continuare nefuncționale. Reprezentanții instituției au anunțat ca specialiștii în IT lucrează în permanență pentru remedierea problemelor, iar platformele vor fi indisponibile până pe 17 februarie 2025. Astfel cei care vor să își plătească taxele zilele acestea sunt nevoiți să meargă la ghișeele fizice.

În același timp, ADR a anunțat că toate procedurile din platforma de achiziții publice (SEAP) cu termen limită de depunere în perioada 11-14 februarie 2025, vor fi amânate până la o dată anunțată ulterior.

Nici sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nu funcționează. De altfel, de când a fost lansat a fost mai mult nefuncțional. Reprezentanții CNAS spun că medicii pot prescrie trimiteri și rețete offline, fără semnarea cu cardul de sănătate.

Pe de altă parte sunt situații în care medicii de familie spun că din cauza acestor probleme pacienții așteaptă ore întregi pe holurile cabinetelor, iar cei din județul Timiș au anunțat că, în semn de protest, vineri vor primi doar urgențele.

Sistemul informatic al Casei este într-un proiect de modernizare prin PNRR.

