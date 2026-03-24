Compania care operează remorcherul a început procedurile pentru a aduce epava la suprafață. Însă e important ca marea să fie calmă.

Marea agitată a întrerupt căutările celor trei marinari dispăruți în urma accidentului naval de la Midia. Pe lângă vremea nefavorabilă, și poziția remorcherului a împiedicat misiunea, pentru care a fost folosită inclusiv o navă specializată în scufundări la mare adâncime.

Corespondent PROTV: „Grigore Antipa este una dintre cele mai importante nave ale Forțelor Navale Române pentru intervenții sub apă. Practic, e un laborator plutitor care trimite scafandri la adâncimi de până la 120 de metri, având echipamente speciale și camere de decompresie. Nava este folosită la misiuni dificile, ca în cazul accidentului naval de la Midia."

Radu Miruță, ministrul Apărării: „Noi suntem aici pentru a oferi suport, sprijin. Au balizat zona, s-au scufundat // suntem pregătiți și azi.”

Potrivit Midia Marine Terminal, „Compania a inițiat procedurile de ranfluare a epavei, în baza informării primite din partea Autorității Navale Române - Căpitănia Portului Constanța Zona Midia. Compania va desfășura operațiunea de ranfluare a epavei remorcherului cât mai curând posibil. (…) Totodată, au fost inițiate discuții cu doi operatori autorizați și au fost propuse mai multe soluții, inclusiv recuperarea epavei cu ajutorul unei macarale plutitoare sau folosirea unor flotoare speciale care să ridice nava.”

Ieri, compania care operează remorcherul a decis să-l aducă la suprafață. Dar misiunea nu va fi ușoară. Se iau în calcul mai multe variante - fie o macara plutitoare de mari dimensiuni, fie baloane cu aer, care vor fi montate pe navă, de scafandri.

Sergiu Floca, pilot maritim: „O ridici cu o macara de foarte mare tonaj // o pui pe o punte a unei barje ceva și o duci undeva unde poți să îi faci toate operațiunile de șantier naval."

Dorel Onaca, expert salvări maritime: „În momentul în care atinge comanda și puntea atinge cota zero a apei, se bagă pompe, se scoate toată apa din zonă și se încearcă să se mențină pe poziție dreaptă, dacă nu are găuri de apă, aici în cazul ăsta nu cred că are."

Dan Mălureanu, expert CERONAV: „Trebuie luată în calcul viteza curentului, care este o viteză constantă, curenții marini se mişcă tot timpul cu aceeași viteză, direcţia lui, mai trebuie luat în considerare zona de condiţii meteo.”

Operațiunea poate dura câteva zile.