Spre disperarea rudelor celor dispăruţi, nici azi vremea nu permite reluarea căutărilor. Vântul suflă cu putere pe litoral şi marea este foarte agitată. O altă problemă este şi poziţia navei, ajunsă pe fundul mării. Intervenţia este riscantă pentru scafandri.

Remorcherul este la 26 de metri adâncime cu chila în sus, iar comanda este înfiptă în nisip, ceea ce face imposibil accesul în interior.

Pentru că spaţiile sunt înguste, scafandrii trebuie să intre cu tuburile cu oxigen, iar orice tentativă de a intra acolo ar putea să mişte remorcherul.

Acum se ia în calcul varianta ranfluării. Asta înseamnă că remorcherul trebuie să fie scos din apă, poate cu o macara de mari dimensiuni.

Asta va decide compania care operează remorcherul. Până atunci însă, continuă ancheta penală. Se vor face audieri, pentru că procurorii trebuie să afle cum s-a produs această tragedie.