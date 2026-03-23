Din cauza vremii, căutările celor trei marinari dispăruți au fost suspendate. Experții iau în calcul să ridice ambarcațiunea ajunsă pe fundul mării cu o macara de mari dimensiuni sau cu baloane cu aer.

Valurile mari și vântul puternic i-au oprit pe scafandrii militari să iasă în larg pentru operațiunea de căutare.

Intervenția scafandrilor este periculoasă pentru că accesul în epavă se face prin spații înguste şi instabile. Marea agitată și curenții puternici pot deplasa nava, şi există riscul să fie loviți. În plus, în interior sunt cabluri și resturi în care tuburile de oxigen se pot agăța.

Florina Macavei, meteorolog: „Rafale de 40-45 km pe oră. Marea va fi în continuare agitată, la coastă va fi gradul 4 ”

Problema nu este însă doar vremea. Potrivit scafandrilor care au ajuns la epavă, aceasta se află înfiptă cu partea din față -prova- în nisip, și chila în sus, la adâncimea de 26 de metri. În plus, curenții puternici fac misiunea dificilă.

Irina Ditu, purtător de cuvânt Autoritatea Navală Română: „Scafandrii nu pot interveni din cauza poziției în care se află nava. Tocmai de aceea căutările au fost suspendate. Este necesară ranfluarea remorcherului, sarcină ce revine conform legii, proprietarului acestuia."

Remorcherul are 186 de tone la care se adaugă și apa din interior.

Ovidiu Cupșa, expert maritim: „Să se disloce apa din interior și să se introducă aer pe cât posibil aer în compartimentele etanșe. Crește flotabilitatea navei, pentru a putea fi adusă într-o poziție stabilă, ca să poată fi după aceea tractată undeva la mal. Nu cred că mai poate fi reparată, avariile sunt prea mari".

Adrian Mihălcioiu, inspector Federația Internațională Transporturi Maritime: „Din nou vor merge scafandrii în imersiune, vor lucra probabil în condiții dificile, vor agăța baloanele de structura remorcherului".

Între timp, familiile, care au pierdut orice speranță, își strigă disperarea.

„Să scoată cât mai repede măcar cadavrele, fiecare să primească și ei o înmormântare creștină și să ne luăm și noi adio de la ei cum se ia, nu?" spune ruda unui marinar dispărut.

După incidentul naval, anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.