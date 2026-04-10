Conform ISU Sibiu, autorităţile judeţene au activat Planul roşu de intervenţie.

Traficul rutier este blocat total, a anunţat IPJ Sibiu.

În accident au fost implicate două autoturisme, în care se aflau în total şapte persoane. Două dintre acestea au nevoie de descarcerare, a indicat ISU.

„La faţa locului sunt mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, una de descarcerare, o autospecială de transport personal şi victime multiple şi trei ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ). De asemenea, intervine şi elicopterul SMURD Târgu Mureş", a informat ISU.

Potrivit SAJ Sibiu, trei dintre victime încarcerate au fost scoase de autorități. Misiunea este în dinamică.