Vești proaste pentru bugetarii care vor măriri. Anunțul făcut de Guvern legat de legea salarizării în sectorul public
Vești proaste pentru bugetarii care vor măriri. Anunțul făcut de Guvern legat de legea salarizării în sectorul public

Un muzeu de stat promovează memoriile unui securist care a terorizat oamenii de cultură. Reacția IICCMER: "O rușine imensă"

Muzeul de Istorie din Galați a organizat cu fast și promovează memoriile unui fost general de Securitate, apoi al SRI, despre care este atestat oficial că a terorizat oamenii de cultură dinainte de 1989. ”Este o rușine imensă”, transmite IICCMER.  

Cristian Anton

Un muzeu – culmea, de istorie - al statului român promovează memoriile unui general de Securitate care a terorizat ani la rând oamenii de cultură dinainte de 1989 și a fost, de asemenea, implicat în condamnarea la moarte a disidentului Gheorghe Ursu.

Este vorba despre generalul în rezervă Vasile Mălureanu, cel care, printre altele, şi-a asumat distrugerea dosarelor de urmărire, inclusiv ale unor personalităţi precum Andrei Pleşu, Mircea Dinescu sau Ana Blandiana.

Decizia muzeului din Galați a stârnit o reacție fermă din partea IICCMER, care cere instituției să își ceară scuze public pentru promovarea securistului.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) condamnă ferm organizarea evenimentului din data de 7 aprilie 2026, la Muzeul de Istorie "Cuza Vodă" din Galaţi, dedicat volumelor "Cultura şi elitele române sub comunism, din perspectiva securităţii (1964-1989)" şi "Ordine statală versus dezordini publice - istoric, analize şi învăţăminte româneşti", semnate de generalul (r) Vasile Mălureanu. De asemenea, solicităm organizatorilor să vină în faţa publicului şi să prezinte scuze pentru faptul că au permis ca, într-o instituţie a Statului român, să se facă apologia comunismului”.

Este o ruşine imensă ca, la 36 de ani de la Revoluţie, o instituţie a Statului român să ofere spaţiu de dezbatere unor personaje implicate direct în activităţi de represiune şi distrugere a lumii culturale şi literare, se mai arată în poziționarea IICCMER.

Conform Colegiului Naţional Pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), prin Decizia Nr 1660, din 30. 11.2006, Mălureanu Vasile a fost agent al poliţiei politice comuniste, având gradul de maior în 1984, 1988, în cadrul Direcţiei din Departamentul Securităţii Statului.

Securistul Mălureanu a distrus personal dosarele de urmărire a unor personalități precum Andrei Pleșu, Mircea Dinescu sau Ana Blandiana

Prin măsurile dispuse, Mălureanu Vasile, având gradul de Maior a adus atingere următoarelor drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului garantate de legislaţia în vigoare la acea dată: dreptul la libertatea cuvântului (art. 28 din Constituţia României din 1965), dreptul la libertatea gândirii, a conştiinţei (art. 30 din Constituţia României din 1965), dreptul la viaţă privată (art. 17 din Pactul privind Drepturile Civile şi Politice), dreptul la libertatea gândirii, a conştiinţei (art. 18 din Pactul privind Drepturile Civile şi Politice) dreptul la libertatea de exprimare, libertatea opiniilor (art. 19 dir Pactul privind Drepturile Civile şi Politice).

De asemenea, Mălureanu este cel care şi-a asumat distrugerea dosarelor de urmărire, inclusiv ale unor personalităţi precum Andrei Pleşu, Mircea Dinescu sau Ana Blandiana.

Scriitori, intelectuali şi personalităţi ale culturii româneşti, persecutaţi, urmăriţi şi izolaţi de regimul comunist, au fost victime ale unei politici de teroare. Orice tentativă de rescriere a adevărului istoric, precum cea manifestată în cadrul dezbaterii organizate de Muzeul "Cuza Vodă", este inacceptabilă şi contravine memoriei naţionale.

Nu ne dorim să asistăm pasivi la manifestări ale ignoranţei şi lipsei de responsabilitate din partea unor instituţii ale Statului, care organizează evenimente ce imaculează Securitatea şi contribuie la ratificarea unei memorii distorsionate, în loc să promoveze adevărul istoric şi valorile democratice”, concluzionează IICCMER.

Sursa: Agerpres StirilePROTV

