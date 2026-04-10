„Propunerea președintelui Volodimir Zelenski privind un armistițiu de Paște are șanse să fie pusă în aplicare. Ucrainenii merită o zi de sărbătoare fără teroare. Vom vedea unde și când va începe liniștea și suntem pregătiți să răspundem în mod reciproc din partea noastră”, a declarat ministrul.

Ministrul a adăugat că poziția Ucrainei este că „nu este nevoie să fie reluate loviturile”, deoarece un armistițiu durabil ar deschide calea unei diplomații reale pentru a pune capăt războiului, pe care „Rusia nu îl va câștiga niciodată și trebuie în cele din urmă să îl oprească”, scrie Pravda.com.

„Credem că încetarea focului este strategia corectă pentru a avansa eforturile diplomatice — fie că este vorba despre Orientul Mijlociu sau despre agresiunea rusă împotriva Ucrainei”, a mai spus acesta.

Kremlinul a anunțat joi seară că liderul rus Vladimir Putin a declarat un „armistițiu de Paște”, care va dura de la ora 16:00 sâmbătă până la sfârșitul zilei de duminică.

Anterior, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru o încetare a focului în timpul sărbătorilor de Paște, precum și pentru un armistițiu în domeniul energetic.