A murit Iulian „Mugurel” Vrabete, basistul trupei Holograf. Celebrul muzician avea 70 de ani

Basistul trupei Holograf, Iulian „Mugurel” Vrabete, a murit la vârsta de 70 de ani. „Da, din păcate este adevărat”, au spus pentru Știrile PRO TV surse apropiate trupei.

Muzicieni celebri și personalități din lumea rock-ului au reacționat pe rețelele de socializare. 

„Ce primăvară tristă. Ne-a părăsit Iulian Mugurel Vrabete lăsând un mare gol în muzica inimilor noastre. Drum lin, Mugurel, Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag!”, a scris Nicu Alifantis.

„Drum lin, Mugurel. Ce de povești rămân în urma ta... Condoleanțe familiei. Condoleanțe fraților din Holograf” - Alin Dincă (Trooper).

„În anul 2009 am fost coleg de scenă cu Iulian "Mugurel" Vrabete (bassistul trupei Holograf) și am înregistrat pentru același proiect "State of mind" al chitaristului Cristi Gram de la trupa Phoenix. Cu durere în suflet am aflat în această dimineață cumplita veste a trecerii în neființă a lui Mugurel. Trist, cumplit...un om atât de bun, un instrumentist excepțional, muzician desăvârșit. Ultima oară am stat la povești ore bune în holul hotelului în Cluj împreună cu Edi și ne-am îmbrățișat la plecare. Cine ar fi știut că-i ultima... Odihnă veșnică, Mugurel și drum lin spre Lumină! 😓😓Condoleanțe familiei și trupei Holograf!” - Ionuț „John” Micu (toboșarul trupei Compact)

„A plecat Mugurel Vrabete de la Holograf. E o veste foarte tristă. Mugurel era un om foarte distins, cultivat, blând, bun și un membru de bază al trupei, un basist talentat. Las un gând aici pentru cei dragi care au rămas în urma lui. Tinerețea noastră a însemnat și Holograf, deci și Mugurel. Dumnezeu să-l odihnească!” - Tudor Chirilă (Trupa VAMA).

„Nu l-am cunoscut bine pe Iulian decât în pandemie, deși am tot colaborat în diverse contexte din 2000 încoace, culminând cu portretul din 2018, când l-am prins mai liber, prin TVR, și l-am intervievat. Dar pandemia ne-a unit pur și simplu, la ideea lui Gabi Pipai Andrieș, să facem ceva pentru branșa care se resimțea din plin. (Retro) Rockul Carantinei a unit mai multe generații de soliști și instrumentiști din muzica noastră, nu ca să se afle în treabă și să plângă unul pe umărul altuia, ci pentru acele restituiri muzicale istorice. El a fost practic producătorul muzical al proiectului, cel care a schițat multe știme, iar când nu a apărut basist, firește că a susținut partitura respectivă pe loc. Dar și până atunci, dincolo de Holograf (ori Basorelieful tinereții revenit pentru mai multe concerte și disc, plus Trinity), a ajutat în atâtea proiecte, sunt vreo 80 de discuri notate pe discogs. De asemenea, era în boardul UCMR și a făcut și acolo mult bine. Ca și în cazul lui Florian Pittiș și al altor câțiva Oameni de Muzică, nu se poate cuantifica pierderea sa, dar rămân atâtea amintiri, în cazul subsemnatului arhisuficiente pentru încă un portret.  Melodia "În loc de bun rămas", cu acel bas intro e imediată, din păcate: Nu e ușor, nu e nici greu / să încerci acum să te întorci din drum / poate că eu, cu sufletul meu / aș avea atât de multe să îți spun. / Însă ochii tăi se vor pierde în noapte / lăsându-mă pe mine-n urma lor / știu că ochii tăi vor fi două șoapte / și mi-e foarte dor, mi-e tare dor de ei... Dumnezeu să îl odihnească în pace!” - Doru „Rocker” Ionescu.

„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă. A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui. Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau. Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui. Drum lin, Mugurel”, a reacționat trupa Holograf.


Cine a fost Iulian Vrabete

Născut la 14 octombrie 1955, la Craiova, Iulian Vrabete a urmat Facultatea de Arhitectură. În timpul studiilor, el a înfiinţat formaţia Basorelief, la Club A.

După absolvire, în 1982, s-a mutat la Alba Iulia, unde a cântat cu trupa Mass Media, după care s-a stabilit la Bucureşti.

Ulterior, s-a stabilit la Bucureşti şi s-a alăturat Holograf în 1987, fiind compozitor şi textier.

Locuiești în România și vrei să ai un cuvânt real de spus despre modul în care se cheltuiește banul public în orașul tău? Mută-te la Timișoara.

Șoferii din Capitală prinși fără centura de siguranță au fost invitați miercuri într-un simulator, ca să simtă pe propria piele efectele unui impact frontal.

