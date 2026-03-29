Percheziţii de amploare în Bistriţa-Năsăud. 11 persoane sunt suspectate de braconaj cu arme letale, unele deţinute ilegal

Poliţiştii şi procurorii au efectuat duminică 16 percheziţii în comuna Leşu, Bistriţa-Năsăud, la persoane suspectate de braconaj cinegetic folosind arme letale, unele deţinute ilegal. O armă ar fi fost introdusă ilegal în România.

„La data de 29 martie a.c., poliţiştii Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, au pus în executare 16 mandate de percheziţie domiciliară, în comuna Leşu”, a anunţat, duminică, Poliţia Română.

Percheziţiile au vizat documentarea activităţii infracţionale a 11 persoane, bănuite de comiterea mai multor infracţiuni la regimul armelor, respectiv braconaj cinegetic, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, contrabandă calificată, uz de armă fără drept, transportul vânatului provenit din braconaj şi deţinerea fără drept de articole pirotehnice, interzise publicului larg.

Arme letale confiscate

„Din investigaţiile efectuate, până în prezent, a reieşit faptul că, persoanele în cauză, din 2024 şi până în prezent, ar fi folosit arme letale deţinute ilegal şi legal la acţiuni de braconaj cinegetic, în judeţele Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Suceava. Una dintre armele folosite ar fi fost introdusă ilegal pe teritoriul României. În urma activităţilor de braconaj, persoanele cercetate ar fi recoltat exemplare din specia cervidelor şi vânat mic”, au precizat poliţiştii.

Aceştia au ridicat şi indisponibilizat o armă letală cu glonţ (ascunsă într-un tub de scurgere îngropat în pământ), 3 arme neletale supuse autorizării, muniţie de diferite calibre, trofee de vânat, 57 de kg. de carne de vânat, articole pirotehnice interzise publicului larg, dispozitive de vedere pe timp de noapte şi alte accesorii şi bunuri.

Poliţiştii au pus în aplicare mandate de aducere cu privire la 8 bărbaţi, cu vârste între 17 şi 62 de ani, aceştia fiind duşi la sediul inspectoratului pentru audieri.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Cercetările în acest caz sunt continuate de către poliţiştii Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, în vederea documentării cauzei sub toate aspectele.

