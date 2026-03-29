Percheziţii de amploare în Bistriţa-Năsăud. 11 persoane sunt suspectate de braconaj cu arme letale, unele deţinute ilegal

„La data de 29 martie a.c., poliţiştii Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, au pus în executare 16 mandate de percheziţie domiciliară, în comuna Leşu”, a anunţat, duminică, Poliţia Română.

Percheziţiile au vizat documentarea activităţii infracţionale a 11 persoane, bănuite de comiterea mai multor infracţiuni la regimul armelor, respectiv braconaj cinegetic, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, contrabandă calificată, uz de armă fără drept, transportul vânatului provenit din braconaj şi deţinerea fără drept de articole pirotehnice, interzise publicului larg.

Arme letale confiscate

„Din investigaţiile efectuate, până în prezent, a reieşit faptul că, persoanele în cauză, din 2024 şi până în prezent, ar fi folosit arme letale deţinute ilegal şi legal la acţiuni de braconaj cinegetic, în judeţele Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Suceava. Una dintre armele folosite ar fi fost introdusă ilegal pe teritoriul României. În urma activităţilor de braconaj, persoanele cercetate ar fi recoltat exemplare din specia cervidelor şi vânat mic”, au precizat poliţiştii.