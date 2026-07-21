Universitatea Bucureşti a scos, în 2026, peste 20.000 de locuri pentru absolvenţii de liceu care doresc să devină studenţi. Concursul constă în trei probe - una grilă de gramatică, un text argumentativ şi unul creativ. Ponderea lucrării va constitui 70% din media finală. Alte 15% vor veni din media de la Bacalaureat şi ultimele 15% din media de la proba de limba română de la Bacalaureat.

Jurnalism - creştere la numărul de înscrişi

Sesiunea de admitere din iulie 2026 aduce un nou număr-record de înscrieri la programele de licenţă ale Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării. Cea mai solicitată specializare a fost Comunicare şi Relaţii Publice (CRP), cu 400 de candidaţi înscrişi la formele de învăţământ cu frecvenţă şi la distanţă - o creştere de 14% faţă de 2025 şi de 54% faţă de 2024. Pe locul următor se află Jurnalismul, ales de 382 de candidaţi (în creştere cu 6% faţă de anul trecut şi cu 56% faţă de 2024), urmat de Publicitate, cu 351 de opţiuni (un plus de 11% faţă de 2025 şi de 50% faţă de 2024). Per total, numărul total al candidaturilor a crescut cu peste 16%, de la 837 la 973.

Drept - 5,61 candidaţi pe un loc la buget

Un număr de 1.685 de candidaţi s-au înscris şi pentru cele aproape 300 de locuri la buget scoase la concurs la Facultatea de Drept. Este o creştere de 38% faţă de 2025 şi cu 200 de candidaţi mai mulţi ca în 2024 când conducerea facultăţii anunţase cel mai mare număr de concurenţi din ultimii 15 ani. Pe lângă locurile de la buget, Facultatea de Drept mai scoate la concurs aproape 300 de locuri cu taxă şi încă 400 la distanţă.

Condiţia pentru ca un candidat să fie declarat admis, indiferent de secţie, este obţinerea unui punctaj de minimum 50 de puncte la examenul care constă într-un test grilă de 100 de puncte - 50 de întrebări de gramatică, 30 de întrebări de economie şi 20 de întrebări de gândire critică. În situaţia în care nu vor fi ocupate toate locurile, Facultatea de Drept va organiza concurs şi într-o nouă sesiune din septembrie. Pentru locurile cu taxă, viitorii studenţi vor plăti cea mai mare taxă pentru programele organizate de Universitatea Bucureşti - 8800 de lei. Examenul de admitere la Facultatea de Drept are loc miercuri 22 iulie.

Creşteri de peste 40% ale candidaturilor la Ştiinţe Politice

Candidaţii au arătat, în 2026, un interes pregnant pentru Facultatea de Ştiinţe Politice, unde programul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (în limba engleză) a atras 323 de candidaturi, faţă de 220 în 2025, ceea ce reprezintă o creştere de aproape 47%. Tot aici, programul Studii de securitate a crescut de la 221 la 292 de candidaturi (+32%).

Interesul pentru ştiinţele vieţii este şi el în creştere. La programul de Biochimie de la Facultatea de Biologie, programul Biochimie numărul de candidaturi a înregistrat o creştere de 40%, de la 505 la 707 candidaturi, iar numărul de înscrieri la programul Biologie a crescut cu aproape 39%, de la 626 la 868 de candidaturi. În acelaşi timp, concurenţa a depăşit pragul de 10 candidaţi pe un loc bugetat atât la Biologie (10,85), cât şi la Biochimie (11,73).

Şi la Facultatea de Chimie, numărul total al candidaturilor a crescut de la 1.033 la 1.213, ceea ce reprezintă o majorare de peste 17%. Cea mai mare concurenţă se înregistrează la programul Chimie farmaceutică, unde s-au înscris 419 candidaţi, ceea ce înseamnă 16,96 candidaţi pe un loc bugetat, una dintre cele mai ridicate concurenţe din cadrul admiterii la Universitatea din Bucureşti în acest an. Totodată, programele Chimie medicală şi Biochimie tehnologică au înregistrat, la rândul lor, creşteri importante ale numărului de candidaturi şi concurenţe de 12,71, respectiv 14,20 candidaţi pe un loc bugetat.

Topul specializărilor unde a crescut numărul de candidaţi

+46,8% - Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (Facultatea de Ştiinţe Politice)

+40% - Biochimie (Facultatea de Biologie)

+38,6% - Biologie (Facultatea de Biologie)

+38,2% - Drept (Facultatea de Drept)

Topul numărului de candidaţi pe un loc la buget

16,96 candidaţi pe un loc la buget - Chimie farmaceutică (Facultatea de Chimie)

16,4 candidaţi pe un loc la buget - Administrarea afacerilor (Facultatea de Administraţie şi Afaceri)

14,20 candidaţi pe un loc la buget - Biochimie tehnologică (Facultatea de Chimie)

12,71 candidaţi pe un loc la buget - Chimie medicală (Facultatea de Chimie)

Cele două topuri ar putea fi răsturnate în zilele următoare. Înscrierile pentru un loc în cadrul Universităţii Bucureşti se vor termina pe 24 iulie. Ultimele rezultate şi confirmări sunt aşteptate pe 31 iulie.

Facultăţile care organizează admitere pe bază de probă scrisă

Conform datelor agregate publicate de Universitatea Bucureşti, la majoritatea facultăţilor, admiterea se face pe baza mediei de bacalaureat şi/sau a unora dintre mediile de la materiile de bacalaureat sau de la cele din timpul liceului. Sunt şi facultăţi, pe lângă cea de Drept şi cea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării care au admitere pe bază de probă scrisă a cărei pondere se regăseşte într-o proporţie mai mare sau mai mică în media de bacalaureat.

Facultatea de Fizică: Admiterea se bazează pe un examen scris (60%) şi media generală de la bacalaureat (40%).

Facultatea de Matematică şi Informatică: Admiterea include o probă scrisă, care reprezintă 80% din punctajul N (folosit în calculul mediei finale alături de 20% media de bacalaureat).La Informatică (ID): Admiterea se face pe baza unei probe orale (60%) şi a mediei de bacalaureat (40%).

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei:

Psihologie (IF) şi Psihologie - Ştiinţe cognitive (IF): Probă scrisă de gândire critică tip grilă.

Psihologie - Ştiinţe cognitive (în lb. engleză) (IF): Probă scrisă de gândire critică tip grilă, susţinută în limba engleză.

Facultatea de Teologie Ortodoxă:

Artă Sacră: Include o probă practică alături de interviu şi media de bacalaureat.

Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Pastorală (Bucureşti şi Roma): Admiterea include o probă de dogmatică, pe lângă interviuri de aptitudini şi media de bacalaureat

La o serie de alte facultăţi admiterea se bazează pe un eseu motivaţional.

Facultatea de Administraţie şi Afaceri: Administrarea afacerilor (în limba Engleză): Probă eliminatorie sub formă de eseu motivaţional în limba engleză, notată cu admis/respins.

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială: Specializările: Resurse umane, Sociologie în limba engleză, Sociologie şi Asistenţă socială (atât IF, cât şi ID).

Cerinţă: Eseu motivaţional (300 - 500 cuvinte), prezentat la înscriere şi evaluat cu admis/respins.

Facultatea de Geografie:

Toate specializările (Cartografie, Geografie, Geografia turismului, Hidrologie şi meteorologie, Planificare teritorială, Geografia mediului) solicită o scrisoare de motivaţie evaluată cu admis/respins.

Facultatea de Istorie:

Specializările: Istorie, Istoria Artei şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene solicită o scrisoare de intenţie evaluată cu admis/respins.

Facultatea de Ştiinţe Politice:

Solicită redactarea unei lucrări de maximum 4000 de caractere despre un subiect politic (pornind de la cărţi, filme sau surse media), care funcţionează ca o probă de argumentare/motivaţie.

Facultatea de Filosofie:

Solicită un formular de admitere - chestionar, notat cu admis/respins.

Ce taxe se plătesc pentru locurile cu taxă

Pentru primii ani de studiu la Universitatea din Bucureşti, majoritatea studenţilor vor beneficia de o taxă redusă de 5500 de lei (faţă de 8000 de lei), sumă ce va fi achitată atât în anul I, cât şi în anii următori de către cei care se înscriu la facultăţile de Administraţie şi Afaceri, Chimie, Filosofie, Fizică, Geologie şi Geofizică, Geografie, Istorie, Jurnalism, Litere, Limbi şi Literaturi Străine, Matematică şi Informatică, Psihologie, Sociologie, Ştiinţe Politice (programele în limba română) şi Teologie. Totuşi, există specializări cu tarife diferite: la Facultatea de Drept, taxa este cea mai ridicată, fiind de 8800 de lei în primul an şi scade treptat în anii următori până la 7550 de lei în anul IV; studenţii de la Biologie vor plăti 5700 de lei în primii doi ani, cei de la Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei au o taxă constantă de 5900 de lei pe parcursul studiilor, iar pentru programele de Ştiinţe Politice în limbi străine taxa de plată este de 6250 de lei.

Medicina - record absolut la înscrieri

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti a înregistrat în 2026 un record absolut de înscrieri la admitere: 6.916 candidaţi pentru 1.947 de locuri, dintre care 1.291 finanţate de la buget şi 656 cu taxă. Numărul este cu 3.039 mai mare decât în 2025 şi cu 2.712 peste nivelul din 2024, ceea ce confirmă cea mai puternică creştere de interes din ultimii ani.

Potrivit datelor furnizate la încheierea înscrierilor, admiterea din iulie 2026 la UMF "Carol Davila" se desfăşoară pentru studiile universitare de licenţă, iar concursul prin probă scrisă este programat pentru duminică, 26 iulie, de la ora 09:00. Universitatea a transmis că acest nivel al înscrierilor reprezintă cel mai mare număr din istoria recentă a instituţiei şi un semnal al interesului crescut pentru programele medicale.

În raport cu 2025, creşterea este semnificativă: de la 3.877 de candidaţi la 6.916, adică un plus de 78,4%. Faţă de 2024, când au fost 4.204 înscrieri, avansul ajunge la 64,5%. Aceste cifre arată că UMF "Carol Davila" rămâne una dintre cele mai căutate universităţi din ţară pentru absolvenţii de liceu care vizează medicina şi domeniile conexe.

Repartizarea pe facultăţi arată că, la Facultatea de Medicină, s-au înscris 2.727 de candidaţi, la Facultatea de Stomatologie 800, Facultatea de Farmacie 107, iar Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală 3.282. Dintre programele cu examen scris, concurenţa cea mai mare se înregistrează la Medicină Dentară, unde 800 de candidaţi concurează pentru 190 de locuri bugetate.

La Facultatea de Medicină, 2.727 de candidaţi candidează pentru 725 de locuri bugetate, însă 20 dintre acestea au fost deja ocupate de olimpici naţionali şi internaţionali admişi fără concurs. La Farmacie, 107 candidaţi candidează pentru 94 de locuri finanţate de la buget. Cei care vor fi admişi pe unul dintre locurile cu taxă, cuantumul acesteia se ridică la 19.000 de lei la Facultăţile de Medicină şi Stomatologie, de 10.000 de lei la Facultatea de Farmacie şi de 8.000 de lei la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală. Separat, taxa de înscriere la concursul de admitere a fost de 500 de lei pentru toate specializările.

Universitatea Bucureşti, cea mai bine cotată universitate din România în clasamentul internaţional

Universitatea din Bucureşti îşi păstrează poziţia de lider naţional în QS World University Rankings 2027, dar revine în intervalul 801-850 la nivel mondial, după ce în ediţia 2026 urcase la 761-770, ceea ce arată o uşoară pierdere de teren în clasamentul global, fără să-i afecteze statutul de cea mai bine cotată universitate din România.

Raportarea pe indicatori rămâne însă solidă: UB este prima din ţară la angajabilitatea absolvenţilor şi la reputaţia în rândul angajatorilor, iar la nivel internaţional se poziţionează pe locul 233 la Employment Outcomes, 465 la Employer Reputation, 505 la International Research Network, 520 la Sustainability şi 609 la Academic Reputation. În acelaşi timp, prezenţa universităţilor româneşti în topul mondial continuă să se restrângă, România având doar opt instituţii incluse în ediţia 2027, faţă de zece în 2026 şi treisprezece în 2025, semn că sistemul universitar românesc rămâne fragil în competiţia academică internaţională.