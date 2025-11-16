Amenzi de zeci de mii de lei pentru 30 de tineri cu mașini tunate, în urma unui control în București

16-11-2025 | 20:33
Treizeci de tineri, pasionați de mașini tunate, care s-au distrat sâmbătă noapte într-o parcare din București, au fost controlați de polițiști.

Daniel Nițoiu

Cei care aveau modificări neomologate la mașini au primit, în total, amenzi de peste 63.000 de lei.

Polițiștii le-au reținut certificatele de înmatriculare pe care tinerii le pot recupera doar după ce renunță la modificările ilegale de la mașini.

De asemenea, agenții au mai găsit cinci indivizi care conduceau băuți sau drogați și doi care erau la volan, deși nu aveau permis.

Șase candidați validați oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Alți patru s-au înscris într-o singură zi

