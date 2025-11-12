Pasaje importante din Capitală intră în reparații. Inginer: „Este nevoie urgentă de consolidare din lipsa mentenanței”

Peste 20 de poduri și pasaje din Capitală, unele extrem de aglomerate, ascund probleme serioase și, conform specialiștilor, pot deveni periculoase pentru miile de mașini care le traversează zilnic.

În aceste condiții, responsabilii anunță că Pasajul Obor, cel de la Lujerului și Podul Băneasa vor intra în reparații. Lucrările vor fi făcute pe etape ca să nu paralizeze traficul.

Pasajul Bucur Obor a fost construit la începutul anilor ’80, dar pentru că nu a fost întreținut s-a degradat.

Corespondent PROTV: „Pasajul are nevoie de reparații serioase, arată ultima expertiză făcută de specialiști. Totuși, asta nu înseamnă că se va prăbuși imediat, ci arată faptul că are o rezistență scăzută și, în cazul unui cutremur sau trafic intens, pot apărea probleme serioase.”

În același stadiu sunt Podul de la Băneasa, dar și Pasajul Lujerului, făcut și acesta din urmă tot prin anii ’80. În mod normal, o astfel de structură este făcută să reziste cel puțin 100 de ani.

Betonul și armătura se degradează

Corespondent PROTV: „Betonul s-a fisurat, armătura a ruginit din cauza infiltrațiilor, iar hidroizolația nu mai funcționează așa cum trebuie, așa că apa ajunge la structura de rezistență.”

În urma unei expertize tehnice a reieșit că cele 3 construcții necesită intervenții urgente, iar alte 22 sunt într-o stare tehnică nesatisfăcătoare.

Matei Sumbăsescu, inginer constructor: „Motivul pentru care avem pasaj făcut în anii ’80 care acum are nevoie urgentă de consolidare și de lucrări de reparații este lipsa mentenanței, nimic altceva. Și aceste noi lucrări, ele vor fi proiectate pentru 100 de ani, dar, în lipsa mentenanței, s-ar putea ca în 2050-2060 să intervenim din nou acolo.”

Mai mulți constructori au depus oferte, urmează să fie aleși câștigătorii, iar în câteva luni să înceapă lucrările pentru pasajele Bucur Obor și Lujerului, dar și pentru Podul Băneasa. Rămâne însă problema traficului.

Marian Bârbău, directorul general al Administrației Străzilor: „Se va lucra etapizat pentru fiecare dintre ele și atunci traficul va fi cu puțină greutate, dar nu se va închide total și vom permite circulația. Avem 3 ani la Pasajul Lujerului, 2 ani la Obor și undeva la un an și jumătate, doi la Pod Băneasa.”

Lucrările vor costa 330 de milioane de lei.

