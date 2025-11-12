Pasaje importante din Capitală intră în reparații. Inginer: „Este nevoie urgentă de consolidare din lipsa mentenanței”

Stiri actuale
12-11-2025 | 19:41
×
Codul embed a fost copiat

Peste 20 de poduri și pasaje din Capitală, unele extrem de aglomerate, ascund probleme serioase și, conform specialiștilor, pot deveni periculoase pentru miile de mașini care le traversează zilnic.

autor
Valentina Neagu

În aceste condiții, responsabilii anunță că Pasajul Obor, cel de la Lujerului și Podul Băneasa vor intra în reparații. Lucrările vor fi făcute pe etape ca să nu paralizeze traficul.

Pasajul Bucur Obor a fost construit la începutul anilor ’80, dar pentru că nu a fost întreținut s-a degradat.

Corespondent PROTV: „Pasajul are nevoie de reparații serioase, arată ultima expertiză făcută de specialiști. Totuși, asta nu înseamnă că se va prăbuși imediat, ci arată faptul că are o rezistență scăzută și, în cazul unui cutremur sau trafic intens, pot apărea probleme serioase.”

În același stadiu sunt Podul de la Băneasa, dar și Pasajul Lujerului, făcut și acesta din urmă tot prin anii ’80. În mod normal, o astfel de structură este făcută să reziste cel puțin 100 de ani.

Citește și
DIICOT
Percheziţii la firme de ride-sharing în Bucureşti şi Ilfov: prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei din achiziţii fictive

Betonul și armătura se degradează

Corespondent PROTV: „Betonul s-a fisurat, armătura a ruginit din cauza infiltrațiilor, iar hidroizolația nu mai funcționează așa cum trebuie, așa că apa ajunge la structura de rezistență.”

În urma unei expertize tehnice a reieșit că cele 3 construcții necesită intervenții urgente, iar alte 22 sunt într-o stare tehnică nesatisfăcătoare.

Matei Sumbăsescu, inginer constructor:Motivul pentru care avem pasaj făcut în anii ’80 care acum are nevoie urgentă de consolidare și de lucrări de reparații este lipsa mentenanței, nimic altceva. Și aceste noi lucrări, ele vor fi proiectate pentru 100 de ani, dar, în lipsa mentenanței, s-ar putea ca în 2050-2060 să intervenim din nou acolo.”

Mai mulți constructori au depus oferte, urmează să fie aleși câștigătorii, iar în câteva luni să înceapă lucrările pentru pasajele Bucur Obor și Lujerului, dar și pentru Podul Băneasa. Rămâne însă problema traficului.

Marian Bârbău, directorul general al Administrației Străzilor: „Se va lucra etapizat pentru fiecare dintre ele și atunci traficul va fi cu puțină greutate, dar nu se va închide total și vom permite circulația. Avem 3 ani la Pasajul Lujerului, 2 ani la Obor și undeva la un an și jumătate, doi la Pod Băneasa.”

Lucrările vor costa 330 de milioane de lei.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, pasaje, obor, baneasa, lujerului,

Dată publicare: 12-11-2025 19:41

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Citește și...
Cătălin Drulă (USR) şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei
Stiri Politice
Cătălin Drulă (USR) şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei, şi-a depus, miercuri, la Biroul Electoral al Circumscripţiei municipiului Bucureşti, dosarul de candidatură la alegerile din 7 decembrie.

Percheziţii la firme de ride-sharing în Bucureşti şi Ilfov: prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei din achiziţii fictive
Stiri actuale
Percheziţii la firme de ride-sharing în Bucureşti şi Ilfov: prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei din achiziţii fictive

Poliţişti ai Serviciului de Investigarea a Criminalităţii Economice Ilfov au făcut 16 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Braşov, la societăţi comerciale din domeniul ride-sharing şi la persoane suspectate de evaziune fiscală.

Andrei Păunescu a dat în judecată clubul Rapid pentru folosirea imnului compus de tatăl său. Cere o sumă imensă
Stiri Sport
Andrei Păunescu a dat în judecată clubul Rapid pentru folosirea imnului compus de tatăl său. Cere o sumă imensă

FC Rapid Bucureşti consideră drept aberantă decizia lui Andrei Păunescu de a cere în instanţă suma de 1 milion de euro pentru folosirea pe anumite materiale promoţionale a unor pasaje din imnul echipei giuleştene, compus de tatăl său, Adrian Păunescu.

Recomandări
Sorin Grindeanu: PSD a pierdut votanți fiindcă a lipsit din social media, nu pentru că românii sunt nemulțumiți
Interviurile Stirileprotv.ro
Sorin Grindeanu: PSD a pierdut votanți fiindcă a lipsit din social media, nu pentru că românii sunt nemulțumiți

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că adevăratul motiv pentru care PSD și celelalte partide tradiționale pierd votanți în favoarea AUR sau SOS nu e legat de nemulțumirea oamenilor, ci de faptul că nu sunt suficient de prezente pe rețelele sociale.

Discuții la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților. Alături de președinte sunt reprezentanții Justiției și ai coaliției
Stiri Politice
Discuții la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților. Alături de președinte sunt reprezentanții Justiției și ai coaliției

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou, miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii coaliţiei de guvernare, dar de această dată vor lua parte la discuţii şi reprezentanţi ai magistraţilor.

Curtea Constituţională amână pentru 25 noiembrie legea referitoare la plata pensiilor private
Stiri actuale
Curtea Constituţională amână pentru 25 noiembrie legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituţională a amânat, miercuri, pentru 25 noiembrie, dezbaterile cu privire la sesizările depuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Noiembrie 2025

47:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28