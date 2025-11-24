Petiţie pentru interzicerea petardelor şi artificiilor, în Bucureşti. Aproximativ 9.000 de persoane au semnat-o

Stiri actuale
24-11-2025 | 13:03
amenzi artificii
Shutterstock

Aproximativ 9.000 de bucureşteni au semnat, în doar patru zile, o petiţie pentru interzicerea petardelor şi artificiilor, iniţiată de consiliera REPER Andreea Leonte.

autor
Aura Trif

"Am depus în Consiliul General un proiect pentru interzicerea petardelor şi artificiilor în Bucureşti, pentru a proteja animalele. Cere-i şi tu primarului general şi consilierilor generali să îl voteze. (...) Pentru animalele de companie şi cele sălbatice, zgomotul puternic al petardelor şi artificiilor este un coşmar. Studiile confirmă că animalele suferă un stres sever, atacuri de panică şi chiar afecţiuni cardiace. Sute de animale de companie fug de acasă în fiecare an, speriate de zgomote, multe fiind accidentate sau pierdute definitiv. Acest proiect recunoaşte suferinţa lor şi acţionează pentru a o preveni", se explică în petiţie.

Andreea Leonte a atras atenţia asupra riscurilor pentru oameni şi mediu. În fiecare an, "numeroşi copii se accidentează în urma folosirii petardelor şi altor materiale pirotehnice din comerţ", în preajma sărbătorilor, a subliniat ea.

"Cazurile cele mai grave ajung la ştiri a doua zi şi atunci ne dorim cu toţii să le fi putut preveni. Efectele negative asupra sănătăţii nu se opresc aici. Exploziile eliberează în aer un nor toxic de particule fine (PM2.5) şi metale grele, care agravează afecţiunile respiratorii. De asemenea, utilizarea neconformă duce anual la numeroase accidente şi vătămări corporale grave. Tranziţia către alternative moderne - spectacole de lasere, drone sau proiecţii video - reprezintă o formă de divertisment la fel de spectaculoasă, dar sigură, nepoluantă şi prietenoasă cu animalele", a transmis reprezentanta REPER.

Ea a amintit că legea interzice publicului larg deţinerea şi utilizarea majorităţii articolelor pirotehnice, însă aplicarea acestor prevederi este "deficitară".

Citește și
artificii
De ce nu vor fi artificii de Anul Nou în Brașov

Mai multe orașe au interzis artificiile

Adoptarea unei hotărâri de Consiliul General ar oferi Poliţiei Locale "un instrument juridic clar pentru a acţiona eficient", a subliniat Leonte.

"Este un pas firesc către un viitor în care bucuria unora nu se mai construieşte pe suferinţa altora. Alte oraşe au luat deja decizia să sărbătorească fără artificii: Cluj-Napoca, Iaşi, Braşov, Buzău, Constanţa, Suceava, Satu Mare, Praid şi Ploieşti", se arată în petiţie.

Andreea Leonte a precizat că proiectul nu a fost introdus deocamdată pe ordinea de zi a şedinţei de joi a CGMB, având în vedere că nu a fost elaborat raportul de specialitate.

"La ultima şedinţă a liderilor de grup, la care am participat, domnul primar Stelian Bujduveanu a spus că va fi adăugat pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei. (...) Mai urmează să aibă loc şi astăzi o şedinţă a liderilor de grup. Voi participa şi voi încerca să îi conving pe primarul general şi pe colegii consilieri generali de la toate partidele să susţină adăugarea pe ordinea de zi. Este evident că oamenii îşi doresc asta. Sunt foarte impresionată de mobilizare. Nu m-am gândit niciodată că în patru zile vom ajunge la aproape 10.000 de semnături", a spus ea.

Potrivit proiectului, persoanele fizice şi juridice autorizate care obţin un aviz de la Primărie, cu minim 30 de zile înaintea evenimentului, vor putea organiza activităţi care să includă folosirea materialelor pirotehnice.

"Persoanele fizice şi juridice autorizate, care obţin un aviz de la Primărie cu minimum 30 de zile înainte, vor putea organiza anumite activităţi de divertisment cu materiale pirotehnice. (...) Am inclus o prevedere de sine stătătoare care se aplică autorităţilor locale din Bucureşti, inclusiv sectoare, care nu vor folosi artificii şi petarde. Există un aliniat separat pentru entităţi publice", a menţionat Leonte.

Actriţa Oana Pellea şi Asociaţia Kola Kariola au transmis mesaje de susţinere pentru această iniţiativă.

"Tot mai multe oraşe din România aleg să renunţe de tot la artificiile de Revelion şi să treacă la show-uri de lumini sau lasere, mult mai prietenoase cu animalele, cu mediul şi cu persoanele sensibile la zgomot. Constanţa, Cluj Napoca, Braşov, Suceava, Galaţi sau Buzău au făcut deja această schimbare, iar oamenii au reacţionat pozitiv. (...) Schimbarea este posibilă, dar depinde de noi toţi. Dacă vrem un oraş mai sigur pentru oameni şi pentru animale, trebuie să susţinem astfel de iniţiative", a scris Kola Kariola, pe Facebook.  

Scannerul facial, instrumentul-cheie al lucrărilor dentare perfecte. Elimină complet erorile umane

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, animale, petitie, artificii, revelion, petarde,

Dată publicare: 24-11-2025 13:03

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Încă un oraș renunță la artificii în noaptea de Revelion. Va fi un spectacol de lumini
Stiri actuale
Încă un oraș renunță la artificii în noaptea de Revelion. Va fi un spectacol de lumini

Primăria municipiului Buzău a decis să înlocuiască focurile de artificii cu un show de lumini, o schimbare care vine în sprijinul animalelor – fie ele sălbatice sau de companie – dar şi în acord cu tendinţele adoptate deja de mai multe oraşe din ţară.

De ce nu vor fi artificii de Anul Nou în Brașov
Stiri actuale
De ce nu vor fi artificii de Anul Nou în Brașov

Încă un oraș renunță la spectacolul cu artificii din noaptea de Revelion. Primăria din Brașov a luat această decizie pentru a proteja animalele de zgomotul puternic.

Încă un mare oraș din România renunță la artificiile de Revelion. „Fiecare sfârşit de an este un coșmar pentru animale”
Stiri actuale
Încă un mare oraș din România renunță la artificiile de Revelion. „Fiecare sfârşit de an este un coșmar pentru animale”

Primăria Braşov nu va mai organiza, începând din acest an, focuri de artificii în Piaţa Sfatului, urmând ca acestea să fie înlocuite cu jocuri de lasere.

Recomandări
Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică
Stiri externe
Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că principalul obstacol în calea acordului de pace susţinut de SUA este condiţia lui Vladimir Putin ca Ucraina şi comunitatea internaţională să recunoască teritoriile ocupate de Rusia ca fiind ruseşti.

Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”
iBani
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

Tarifele de referință publicate recent de ASF arată că prețurile pentru polițele RCA sunt mai mari în București și Ilfov, față de restul țării.

Eurostat: Capitala României, regiunea cu cea mai redusă pondere a persoanelor aflate în risc de sărăcie din întreaga UE
Stiri Economice
Eurostat: Capitala României, regiunea cu cea mai redusă pondere a persoanelor aflate în risc de sărăcie din întreaga UE

Anul trecut, 16,2% din cetăţenii UE (72,1 milioane de persoane) erau expuşi riscului de sărăcie, exact aceeaşi pondere ca în 2023, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 24 Noiembrie 2025

03:24:47

Alt Text!
iBani
iBani - 24 Noiembrie 2025

15:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28