Petiție masivă împotriva modernizării Parcului IOR: „Nu dorim fântâni muzicale și spații comerciale”

05-11-2025 | 17:26
Parcul IOR
Grupul civic „Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure” a lansat o petiție prin care cere Primăriei Sectorului 3 să renunțe la proiectul de modernizare care ar putea altera caracterul „natural, liniștit și viu” al Parcului IOR.

Aura Trif

Iniţiativa a întrunit peste 5.700 de semnături.

"Nu vrem transformarea parcului într-un 'complex' renovat, într-un mall în aer liber, cu megafoane cu anunţuri, cu fântâni arteziene, cu amenajări intruzive şi alte spaţii comerciale. Parcul I.O.R. nu este un simplu 'teren de intervenţie urbanistică'. Este un ecosistem complex şi un spaţiu de refugiu emoţional şi natural pentru zeci de mii de locuitori ai Capitalei", se arată în petiţie.

Conform aceleiaşi surse, propunerile formulate în chestionarul public lansat recent de Primăria Sector 3 "sugerează o viziune orientată excesiv spre spectacol, monetizare şi artificializare".

La ce se opun semnatarii

Semnatarii se opun introducerii în parc de: noi fântâni muzicale cu jocuri de lumini; sisteme de sunet ambiental; alte zone comerciale, târguri; piste de alergare betonate şi platforme "invazive"; iluminat artificial excesiv.

"Nu dorim un parc de distracţii. Nu dorim un mall în aer liber. (...) Dorim un parc viu, cu biodiversitate bogată (vegetaţie spontană, cu păsări, arici, veveriţe etc.), cu zone tăcute, cu alei naturale şi discrete, cu spaţii de contemplare, cu umbră şi răcoare. Dorim un parc fără muzică de fundal, fără fântâni care poluează fonic şi vizual, fără intervenţii care îndepărtează oamenii de natură în loc să-i apropie", se menţionează în document.

La rândul său, Grupul de Iniţiativă Civică IOR - Titan atrage atenţia asupra faptului că Primăria Sectorului 3 alocă "doar" 30 de minute discuţiilor privind modernizarea Parcului IOR în cadrul dezbaterii publice care urmează să aibă loc joi, de la ora 16:30, la sediul instituţiei.

"Din păcate, totul pare doar o formalitate: pentru un proiect care poate schimba radical cel mai iubit parc al sectorului, sunt alocate doar 30 de minute (!). Mai grav, proiectul de modernizare nu este public, aşa încât cetăţenii şi specialiştii nu pot merge informaţi la discuţii", scrie grupul civic pe aceeaşi reţea de socializare.

Primăria Sectorului 3 anunţa la finalul lunii octombrie că joi, 6 noiembrie, în Sala Consiliului Local Sector 3 (Calea Dudeşti nr. 191) va avea loc o consultare publică privind regenerarea urbană şi viitorul parcurilor din sector.

La această întâlnire sunt invitaţi să participe locuitorii Sectorului 3, reprezentanţii societăţii civile, ai asociaţiilor de mediu şi ai organizaţiilor comunitare.

Agenda întâlnirii vizează: Parcul Pantelimon (începând cu ora 16:30), Parcul IOR (ora 17:00), Parcul Gheorghe Petraşcu (ora 17:30), Parcul Titanii (ora 18:00).

"În cadrul acestei întâlniri vor fi prezentate rezultatele chestionarului public privind nevoile comunităţii, precum şi conceptul şi funcţiunile propuse pentru principalele spaţii verzi vizate de proiectele de regenerare. (...) Consultarea se desfăşoară în spiritul principiilor Noului Bauhaus European - Frumos. Sustenabil. Împreună, urmărind implicarea activă a cetăţenilor în procesul de planificare urbană", informa autoritatea locală.

Pe 29 octombrie, USR Sector 3 a cerut transparenţă şi consultare publică pentru reamenajarea Parcului IOR, în contextul în care pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local figura un proiect privind modernizarea zonei. Inţiativa a fost retrasă ulterior ulterior de pe ordinea de zi a CL Sector 3.

"Primarul Robert Negoiţă pregăteşte o nouă risipă de bani publici: peste 60 de milioane de euro pentru a 'reamenaja' Parcul IOR şi alte două parcuri din Sectorul 3, fără să consulte cetăţenii, specialiştii sau consilierii locali. Din această sumă uriaşă, aproape 70% ar urma să fie cheltuiţi doar pentru Parcul IOR - un spaţiu deja iubit şi funcţional, pe care Negoiţă vrea să-l transforme într-un bâlci de beton, cu spaţii comerciale şi construcţii inutile. (...) Proiectul include 20 de spaţii comerciale, 20 de toalete, un 'hub acvatic', un amfiteatru şi 24 de birouri modulare. Practic, Parcul IOR riscă să fie transformat într-un mall în aer liber, cu preţul distrugerii celui mai important spaţiu verde din Sectorul 3", transmitea USR.

Pe 30 octombrie, REPER a propus un parteneriat cu OAR Bucureşti pentru reabilitarea parcului. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 05-11-2025 17:26

Parcul IOR - de unde își trage numele și care este istoria lui. Retrocedarea controversată care a marcat acest spațiu verde
Parcul IOR - de unde își trage numele și care este istoria lui. Retrocedarea controversată care a marcat acest spațiu verde

Parcul IOR este unul dintre cele mai mari spații verzi din București, oferind un loc de relaxare pentru localnici și turiști. Istoria parcului începe în anii ’60, când a fost amenajat pentru a deveni o zonă de agrement importantă a capitalei.

 

 

 

 

Activist de mediu, bătut de un individ pentru că „filma tăierile ilegale” de copaci de pe terenul retrocedat din parcul IOR
Activist de mediu, bătut de un individ pentru că „filma tăierile ilegale” de copaci de pe terenul retrocedat din parcul IOR

Un activist de mediu a ajuns la spital după ce a fost bătut de un individ în Parcul IOR din Capitală. Scandalul s-a desfășurat pe bucata retrocedată de parc unde proprietarii au tăiat copacii, spre disperarea locuitorilor din zonă.

Un incendiu puternic a distrus aproape două hectare, în parcul IOR din București. Două focare au izbucnit simultan
Un incendiu puternic a distrus aproape două hectare, în parcul IOR din București. Două focare au izbucnit simultan

Un incendiu puternic a distrus aproape două hectare de vegetație inclusiv copaci, în parcul IOR din Capitală, în zona retrocedată în 2005. Pompierii au intervenit repede, cu mai multe autospeciale, și s-au luptat să stingă vâlvătaia mai bine de 2 ore.

